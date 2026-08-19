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motornom pilom na brezu

Rušeći stablo oštetio dalekovod, 1200 kućanstava ostalo bez struje

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Hina
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19. kol. 2026. 10:15
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Farbanje novih dalekovoda zastitnom bojom. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Rušeći stablo u šumskom predjelu kod Tupkovca u Međimurskoj županiji, 52-godišnjak je oštetio dalekovod, zbog čega je 1.200 kućanstava gotovo dva sata bilo bez struje, priopćila je policija u srijedu.

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Muškarac je u utorak oko 13 sati motornom pilom rušio stablo breze. Prilikom pada stablo je krošnjom zahvatilo žice srednjenaponskog dalekovoda naponske razine 10 kilovolta (kV), pri čemu je došlo do oštećenja betonskog stupa dalekovoda i prekida vodiča.

Zbog nastalog oštećenja došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za oko 1.200 kućanstava, a redovita opskrba ponovno je uspostavljena oko 15 sati.

Materijalna šteta bit će poznata nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Teme
dalekovod kriminalističko istraživanje materijalna šteta prekid struje rušenje stabla

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