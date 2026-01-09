Hoće li Amerika i Britanija zaplijeniti nove ruske tankere? Dva upravo plove prema Rusiji

Dva naftna tankera pod američkim sankcijama plove prema istoku kroz La Manche u smjeru Rusije, što je potaknulo nagađanja o tome bi li SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo bili spremni zaplijeniti dodatna plovila povezana s Moskvom.
Oglas
Aria i Tia, koja je više puta mijenjala ime i državu registracije, plovile su južno od Britanije dan nakon što su SAD, uz pomoć Ujedinjenog Kraljevstva, u Atlantiku zaplijenile naftni tanker Marinera.
Britanski ministar obrane John Healey rekao je zastupnicima u srijedu navečer da je zapljena Marinere bila opravdana ne samo zato što je plovilo imalo lažnu zastavu, nego i zato što je bilo dio ruske „flote iz sjene“ koja je ilegalno prevozila naftu kako bi se „financirala njezina nezakonita invazija na Ukrajinu“.
To je stvorilo očekivanje da bi Ujedinjeno Kraljevstvo, možda uz pomoć SAD-a, bilo spremno ciljati druge ruske ili s Rusijom povezane tankere u blizini zemlje koji su već pod sankcijama američkog Ministarstva financija, piše Guardian.
Britansko Ministarstvo obrane, upitano u četvrtak je li upoznato sa sankcioniranim brodovima, poručilo je da neće raspravljati o mogućim planovima za zapljenu plovila niti „davati komentare u stvarnom vremenu o aktivnom pomorskom prometu s internetskih stranica“.
Tia, koja plovi pod imenom Tiavan, prema podacima Lloyd’s Lista putuje iz Turske prema luci u ruskom Finskom zaljevu, s dolaskom predviđenim za 13. siječnja. Pod imenom Tia, brod je 2024. godine stavljen pod američke sankcije zbog prijevoza sirove nafte iz Venezuele, nakon čega je ime promijenjeno u Arcusat, a potom u Tiavan.
Aria, registrirana pod zastavom Barbadosa, zabilježena je kako plovi između Plymoutha i Jerseyja u četvrtak navečer, krećući se prema komercijalnoj luci Ust-Luga u istočnom Baltiku. Nalazi se na popisu sankcija američkog Ministarstva financija, uz napomenu da je povezana s najvećom ruskom brodarskom kompanijom.
Podsjetimo, u srijedu poslijepodne američke snage zaplijenile su naftni tanker Marinera, ranije poznat kao Bella 1, sjeverozapadno od Britanskog otočja, u operaciji koju su podržali Kraljevska mornarica i RAF, nakon što su ga pratili dva i pol tjedna iz Kariba.
Brod je plovio prema Venezueli, a posada je odbila dati dopuštenje američkoj Obalnoj straži za ukrcaj dok se približavao toj južnoameričkoj zemlji. Nakon toga tanker je pobjegao prema sjeveru Atlantika, promijenio ime i prešao pod rusku registraciju, no ni to nije odvratilo američku vojsku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas