Moskva: SAD grubo krši pomorsko pravo zapljenom tankera Marinera

„Marinera, koja je 24. prosinca dobila privremeno dopuštenje za plovidbu pod ruskom zastavom u skladu s međunarodnim pravom i ruskim zakonodavstvom, mirno je plovila međunarodnim vodama u sjevernom Atlantiku, na putu prema jednoj od ruskih luka“, navodi se u priopćenju. „Američka vlada više je puta primila pouzdane informacije, uključujući i one od ruskog Ministarstva vanjskih poslova, o ruskom podrijetlu broda i njegovu civilnom statusu. Nisu mogli imati nikakvih sumnji u to, kao što nije bilo niti ima osnove tvrditi da je tanker plovio ‘bez zastave’ ili ‘pod lažnom zastavom’.“