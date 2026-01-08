Moskva: SAD grubo krši pomorsko pravo zapljenom tankera Marinera

Moskva poziva Washington da se pridržava vladavine prava i odmah obustavi nezakonite radnje protiv naftnog tankera Marinera, navodi se u priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova.
„Pozivamo Washington da se vrati poštivanju temeljnih normi i načela međunarodne pomorske plovidbe i odmah prekine svoje nezakonite aktivnosti protiv Marinere i drugih plovila koja se bave zakonitim djelatnostima na otvorenom moru“, priopćilo je ministarstvo, a prenosi ruska agencija TASS.
„Ponovno zahtijevamo da SAD osigura humano i dostojanstveno postupanje prema ruskim državljanima koji čine posadu tankera, strogo poštuje njihova prava i interese te ne stvara nikakve prepreke njihovom brzom povratku u domovinu“, dodalo je Ministarstvo vanjskih poslova.
SAD je znao vlasnika
Rusko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je „ozbiljnu zabrinutost“ zbog uporabe sile američke vojske protiv naftnog tankera.
„Marinera, koja je 24. prosinca dobila privremeno dopuštenje za plovidbu pod ruskom zastavom u skladu s međunarodnim pravom i ruskim zakonodavstvom, mirno je plovila međunarodnim vodama u sjevernom Atlantiku, na putu prema jednoj od ruskih luka“, navodi se u priopćenju. „Američka vlada više je puta primila pouzdane informacije, uključujući i one od ruskog Ministarstva vanjskih poslova, o ruskom podrijetlu broda i njegovu civilnom statusu. Nisu mogli imati nikakvih sumnji u to, kao što nije bilo niti ima osnove tvrditi da je tanker plovio ‘bez zastave’ ili ‘pod lažnom zastavom’.“
„Rusija nije dala suglasnost za ove radnje. Naprotiv, uložila je službeni prosvjed američkoj vladi zbog potjere za Marinerom od strane broda Obalne straže SAD-a tijekom proteklih nekoliko tjedana, zahtijevajući hitan prekid tih aktivnosti i povlačenje nezakonitih zahtjeva upućenih kapetanu ruskog broda“, navodi se u priopćenju ministarstva.
Kršenje međunarodnog prava
U tim okolnostima, ukrcavanje američkog vojnog osoblja na civilni brod na otvorenom moru i njegovo faktičko zapljenjivanje, kao i zarobljavanje posade, „mogu se smatrati isključivo grubim kršenjem temeljnih načela i normi međunarodnog pomorskog prava i slobode plovidbe“.
Nezakonite sankcije
Moskva smatra da su pozivanja SAD-a na vlastito nacionalno „sankcijsko zakonodavstvo“ neutemeljena. „Jednostrane restriktivne mjere SAD-a, kao i drugih zapadnih zemalja, nelegitimne su i ne mogu opravdati pokušaje uspostavljanja jurisdikcije, a još manje zapljene brodova na otvorenom moru“, navodi se u priopćenju. „Izjave pojedinih američkih dužnosnika da je zapljena Marinere dio šire strategije uspostavljanja neograničene kontrole Washingtona nad prirodnim resursima Venezuele krajnje su cinične. Snažno odbacujemo takve neokolonijalističke tendencije“, zaključilo je ministarstvo.
