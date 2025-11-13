Oglas

N1 na zapadnoj obali

Hrvoje Krešić za N1 iz Ramale: Što najčitaniji palestinski mediji pišu o napadima na Zapadnoj obali

author
N1 Info
|
13. stu. 2025. 10:59

Hrvoje Krešić javio se uživo u program Novog dana iz Ramale. Kako o doseljeničkom nasilju na Zapadnoj obali pišu vladini, a kako privatni dnevni listovi pogledajte u prilogu.

Oglas

Naš reporter Hrvoje Krešić govori kako o napadima na Zapadnoj obali izvještavaju najčitaniji palestinski dnevni listovi.

"Jedan od najstarijih i najprofesionalnijih, centristički usmjeren Al-Quds, donekle pro-fatahovski, trudi se biti izbalansiran kako bi bio zanimljiv kako domaćoj, tako i međunarodnoj publici. Nekad je za njega pisao pokojni američko-palestinski intelektualac Edward Said", istaknuo je Krešić.

al quds, hrvoje krešić u ramali
N1

Razgovori o UN-ovoj rezoluciji

Na naslovnici stoji da raste napad izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i donosi izvještaj s posljednjeg takvog napada u kojem je stradalo 38 osoba.

Izvještavaju i da u Washingtonu traju razgovori o novom sadržaju UN-ove rezolucije koja bi trebala ići prema uspostavi samostalne palestinske države te da na tome palestinska samouprava i vlada surađuju diplomatskim kanalima s SAD-om. Stav palestinskog predsjednika je da su spremni na sva politička rješenja koja će dovesti do uspostave samostalne palestinske države.

Tu je i detaljan izvještaj sa sastanka Macrona i Mahmouda Abbasa koji se odvio u Parizu", govori naš Hrvoje Krešić i prelazi na sljedeće novine.

"Službeno glasilo palestinske samouprave Al-Hayat al-Jadida bavi se stradavanjem najmlađih u Gazi, odnosno brojem stradale djece u Gazi s fotografijom. Ovaj dnevni list, obzirom da je službeno glasilo palestinske samouprave, izrazito je naklonjen Fatahu i nastupa iz te političke pozicije. Često je kritiziran od ostatka palestinske zajednice jer je de facto vladin list", govori Krešić.

U konačnici, naš reporter upoznao nas je s naslovnicom lista Al Ayyam, privatni dnevni list i druge dnevne novine s najvećom nakladom u Palestini.

IDF indirektno prozvao izraelske političare

"U posljednjem napadu stradao je izraelski vojnik. Izraelske obrambene snage (IDF) su nedavno objavile detaljnu statistiku napada i zapravo prozvale pravosuđe Izraela, državno odvjetništvo da ne reagira i ne sankcionira to nasilje. Išli su toliko daleko da su, doduše između redaka, prozvali određene političke strukture u izraelskoj vladi što ne čudi s obzirom da znamo iza kakvih vrijednosti stoje ljudi poput Ben Gvira, da zapravo podržavaju i podupiru doseljeničko nasilje i da potiču insititucije Izraela da se suzdrže od procesuiranja istih", rekao je u javljanju iz Ramale naš Hrvoje Krešić.

Teme
al quds hrvoje krešić napadi na zapadnoj obali nasilje doseljenika na Zapadnoj obali palestina palestinski mediji ramala ramallah zapadna obala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ