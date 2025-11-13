Hrvoje Krešić za N1 iz Ramale: Što najčitaniji palestinski mediji pišu o napadima na Zapadnoj obali

Hrvoje Krešić javio se uživo u program Novog dana iz Ramale. Kako o doseljeničkom nasilju na Zapadnoj obali pišu vladini, a kako privatni dnevni listovi pogledajte u prilogu.
Naš reporter Hrvoje Krešić govori kako o napadima na Zapadnoj obali izvještavaju najčitaniji palestinski dnevni listovi.
"Jedan od najstarijih i najprofesionalnijih, centristički usmjeren Al-Quds, donekle pro-fatahovski, trudi se biti izbalansiran kako bi bio zanimljiv kako domaćoj, tako i međunarodnoj publici. Nekad je za njega pisao pokojni američko-palestinski intelektualac Edward Said", istaknuo je Krešić.
Razgovori o UN-ovoj rezoluciji
Na naslovnici stoji da raste napad izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i donosi izvještaj s posljednjeg takvog napada u kojem je stradalo 38 osoba.
Izvještavaju i da u Washingtonu traju razgovori o novom sadržaju UN-ove rezolucije koja bi trebala ići prema uspostavi samostalne palestinske države te da na tome palestinska samouprava i vlada surađuju diplomatskim kanalima s SAD-om. Stav palestinskog predsjednika je da su spremni na sva politička rješenja koja će dovesti do uspostave samostalne palestinske države.
Tu je i detaljan izvještaj sa sastanka Macrona i Mahmouda Abbasa koji se odvio u Parizu", govori naš Hrvoje Krešić i prelazi na sljedeće novine.
"Službeno glasilo palestinske samouprave Al-Hayat al-Jadida bavi se stradavanjem najmlađih u Gazi, odnosno brojem stradale djece u Gazi s fotografijom. Ovaj dnevni list, obzirom da je službeno glasilo palestinske samouprave, izrazito je naklonjen Fatahu i nastupa iz te političke pozicije. Često je kritiziran od ostatka palestinske zajednice jer je de facto vladin list", govori Krešić.
U konačnici, naš reporter upoznao nas je s naslovnicom lista Al Ayyam, privatni dnevni list i druge dnevne novine s najvećom nakladom u Palestini.
IDF indirektno prozvao izraelske političare
"U posljednjem napadu stradao je izraelski vojnik. Izraelske obrambene snage (IDF) su nedavno objavile detaljnu statistiku napada i zapravo prozvale pravosuđe Izraela, državno odvjetništvo da ne reagira i ne sankcionira to nasilje. Išli su toliko daleko da su, doduše između redaka, prozvali određene političke strukture u izraelskoj vladi što ne čudi s obzirom da znamo iza kakvih vrijednosti stoje ljudi poput Ben Gvira, da zapravo podržavaju i podupiru doseljeničko nasilje i da potiču insititucije Izraela da se suzdrže od procesuiranja istih", rekao je u javljanju iz Ramale naš Hrvoje Krešić.
