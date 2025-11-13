Hrvoje Krešić za N1 iz Ramale: Što najčitaniji palestinski mediji pišu o napadima na Zapadnoj obali

"U posljednjem napadu stradao je izraelski vojnik. Izraelske obrambene snage (IDF) su nedavno objavile detaljnu statistiku napada i zapravo prozvale pravosuđe Izraela, državno odvjetništvo da ne reagira i ne sankcionira to nasilje. Išli su toliko daleko da su, doduše između redaka, prozvali određene političke strukture u izraelskoj vladi što ne čudi s obzirom da znamo iza kakvih vrijednosti stoje ljudi poput Ben Gvira, da zapravo podržavaju i podupiru doseljeničko nasilje i da potiču insititucije Izraela da se suzdrže od procesuiranja istih", rekao je u javljanju iz Ramale naš Hrvoje Krešić.