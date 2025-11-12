FOTO / Masovna tučnjava maskiranih na Trgu bana Jelačića: Oglasila se policija

Incident se dogodio oko 16.30 sati kod zdenca Manduševac. Iz snimke koju posjeduje Jutarnji nije posve jasno radi li se o sukobu dvije skupine ili organiziranom napadu na određene pojedince. U jednom trenutku veća skupina maskiranih napada mladića koji leži na podu, tuku ga rukama i nogama, a nakon toga bježe u smjeru Europskog trga. Čini se kao da jedan od njih u ruci drži i predmet nalik na palicu.