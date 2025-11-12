FOTO / Masovna tučnjava maskiranih na Trgu bana Jelačića: Oglasila se policija

U jednom trenutku veća skupina maskiranih napada mladića koji leži na podu, tuku ga rukama i nogama, a nakon toga bježe u smjeru Europskog trga.
U poslijepodnevnim satima na Trgu bana Jelačića izbila je masovna tučnjava u kojoj je, piše Jutarnji, sudjelovalo 20-ak maskiranih mladića.
Incident se dogodio oko 16.30 sati kod zdenca Manduševac. Iz snimke koju posjeduje Jutarnji nije posve jasno radi li se o sukobu dvije skupine ili organiziranom napadu na određene pojedince. U jednom trenutku veća skupina maskiranih napada mladića koji leži na podu, tuku ga rukama i nogama, a nakon toga bježe u smjeru Europskog trga. Čini se kao da jedan od njih u ruci drži i predmet nalik na palicu.
"Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju", rekao je svjedok tučnjave.
U blizini, kaže, nije bilo policajaca.
"Prijateljica koja nije iz Zagreba se jako uplašila. Jedino što sam joj uspio reći je da je ovo postalo uobičajeno u Zagrebu", dodao je.
Oglasili se iz policije
"Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem.
Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku", stoji u priopćenju zagrebačke policije.
Ranije tijekom dana napadnuta i naša televizijska ekipa
Ranije danas, na Trgu bana Josipa Jelačića je oko 13:55 tada nepoznati počinitelj verbalno i tjelesno napao i novinara te snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla, ali nekoliko sati kasnije pronađen je.
"Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije", poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Incident se dogodio tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, kad je tada nepoznati mlađi muškarac najprije pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
