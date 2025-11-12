Oglas

OBAVIJEŠTENA JE POLICIJA

Napad na ekipu N1 televizije usred Zagreba

N1 Info
12. stu. 2025. 15:59

Ekipa N1 televizije napadnuta je danas na središnjem zagrebačkom trgu.

Tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.

Incident je prijavljen policiji od koje očekujemo da utvrdi identitet počinitelja i sve okolnosti napada. 

"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.

NAPAD NA SNIMATELJA NOVINARSKA EKIPA Napad na novinare Nasilje nad novinarima Policijska istraga Sigurnost novinara n1 televizija napad na novinara

