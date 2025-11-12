Napad na ekipu N1 televizije usred Zagreba

Ekipa N1 televizije napadnuta je danas na središnjem zagrebačkom trgu.
Oglas
Tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.
Incident je prijavljen policiji od koje očekujemo da utvrdi identitet počinitelja i sve okolnosti napada.
"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas