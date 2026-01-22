Državni inspektorat: Thompson mora srušiti dva ilegalna objekta

Državni inspektorat proveo je inspekciju nakon što je Provjereno krajem studenog objavilo da pjevač Marko Perković Thompson u rodnim Čavoglavama ima dva ilegalna objekta.
Sad su stigli rezultati nadzora. Građevine u Čavoglavama izgrađene na sedam katastarskih čestica moraju biti uklonjene.
"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor k.č. 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10 k.o. Čavoglave.
Inspekcijskim nadzorom utvrđene su povrede propisa iz područja građenja te je pokrenut upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja rješenja, postupi sukladno izreci rješenja, tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama", poručili su iz Državnog inspektorata za Provjereno
Vještakinja: Nije formirana građevinska čestica
Podsjetimo, ovlašteni sudski vještak za građevinu Goran Mazija, njegov kolega Ivan Martić i sudska vještakinja za arhitekturu Marijana Bucat potvrdili su prije dva mjeseca za Provjereno kako Thompson na svojoj zemlji ima dva ilegalna objekta.
Vještaci navode da u javnim evidencijama Državne geodetske uprave i digitaliziranim zemljišnim knjigama nema nikakvih akata o prostornom uređenju ili gradnji na česticama u vlasništvu Thompsona. "Da je zahtjev ikada bio podnesen, pa čak i odbijen, trag bi postojao u sustavu", upozorila je Bucat.
Dodatni problem je što su objekti izgrađeni na više katastarskih čestica koje nisu objedinjene u jednu građevinsku česticu, što zakon ne dopušta. "Mene ovo stvarno čudi, najprije ovdje nije formirana građevinska čestica. Naime, ovdje ima više od 10 čestica, to je trebalo objediniti, ne može biti jedna zgrada na dvije parcele", navela je Bucat.
Prema podacima iz digitalnih zemljišnih knjiga, Thompson je vlasnik više od deset katastarskih čestica na toj lokaciji. No na čestici na kojoj se nalazi dio objekata u katastru je upisana druga osoba, dok je u zemljišnim knjigama kao vlasnik naveden samo Thompson.
"Takva neusuglašenost i različiti nositelji prava u posjedovnom listu predstavljaju zapreku za izdavanje građevinske dozvole", napomenuo je Mazija.
Nije izdan elektroenergetski priključak za čestice na kojima su objekti
Procjenjuje se da veći objekt ima oko 150 četvornih metara, dok sjenica ima oko 50. Pristupna cesta i ulazna ograda nalaze se na trećoj, odvojenoj čestici. Iz ortofoto snimki vidljivo je da su pripreme za gradnju počele 2020., a prvi objekt izgrađen je 2022. godine.
Vještaci su kazali i da su građevine postavljene uz javnu prometnu površinu, bez propisanog razmaka, zbog čega ne bi mogle dobiti dozvolu ni naknadno.
Iako su na objektima vidljiva rasvjetna tijela, iz HEP-a su potvrdili da za čestice na kojima se nalaze objekti nije izdan elektroenergetski priključak. Jedini priključak postoji na odvojenoj čestici bez građevina, a struja se s nje ne smije koristiti za ilegalno izgrađene objekte.
