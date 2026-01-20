VIDEO / Agenti ICE-a ponovno šokirali: Amerikancu razbili vrata i polugolog ga izveli na minus deset

Pjevao je karaoke kada je začuo glasnu buku na vratima. On i njegova obitelj sakrili su se u spavaćoj sobi, gdje su ih pronašli savezni službenici. Tvrdi da je pokušavao pronaći svoju osobnu iskaznicu dok su ga vodili iz kuće. Rekao je da mu službenici nisu dopustili da se odjene. Prekrio se dekom s kojom je njegov četverogodišnji unuk spavao na kauču. Nakon što su mu u vozilu uzeli otiske prstiju i fotografirali ga, vratili su ga kući.