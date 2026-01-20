KRIVA META
VIDEO / Agenti ICE-a ponovno šokirali: Amerikancu razbili vrata i polugolog ga izveli na minus deset
Stanovnik Minnesote, 56-godišnji ChongLy Thao, kaže da je osjećao strah, sram i očaj dan nakon što su mu službenici američke Imigracijske i carinske službe (ICE) provalili vrata s uperenim oružjem, vezali ga lisicama i u kratkim hlačama i natikačama odvukli u dvorište prekriveno snijegom.
Thao, naturalizirani američki državljanin, vraćen je kući kasnije istog dana bez objašnjenja ili isprike, piše Reuters.
"Molio sam se. Govorio "Bože, molim te, pomozi mi, nisam učinio ništa loše. Zašto mi to rade?" Bez odjeće," rekao je Thao, pripadnik naroda Hmong rođen u Laosu, dok su susjedi popravljali razbijena vrata njegovog doma.
Pjevao je karaoke kada je začuo glasnu buku na vratima. On i njegova obitelj sakrili su se u spavaćoj sobi, gdje su ih pronašli savezni službenici. Tvrdi da je pokušavao pronaći svoju osobnu iskaznicu dok su ga vodili iz kuće. Rekao je da mu službenici nisu dopustili da se odjene. Prekrio se dekom s kojom je njegov četverogodišnji unuk spavao na kauču. Nakon što su mu u vozilu uzeli otiske prstiju i fotografirali ga, vratili su ga kući.
U Sjedinjene Države došao je 1974. s roditeljima, imao je tada četiri godine. Američkim državljaninom postao je 1991. Tijekom incidenta, bojao se da će ga poslati natrag u Laos, gdje nema rodbine.
Fotografije incidenta, koje prikazuju Thaoa oskudno odjevenog i pokrivenog dekom, proširile su se društvenim mrežama, potičući zabrinutost da savezni službenici prekoračuju svoje ovlasti u sklopu imigracijske akcije administracije predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je oko 3000 službenika raspoređeno na području Minneapolisa.
"Odgovarao je opisu"
Njegova obitelj je u izjavi incident nazvala "nepotrebnim, ponižavajućim i duboko traumatizirajućim". Najviša temperatura u Saint Paulu u nedjelju bila je -10 stupnjeva Celzija.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je da su službenici istraživali dvojicu osuđenih seksualnih prijestupnika na toj adresi. Naveli su da je američki državljanin koji tamo živi odbio dati otiske prstiju ili biti identificiran, zbog čega je priveden.
"Odgovarao je opisu meta. Kao i kod svake agencije za provođenje zakona, standardni je protokol zadržati sve pojedince u kući tijekom operacije zbogsigurnosti javnosti i službenika za provođenje zakona", izjavila je glasnogovornica DHS-a Tricia McLaughlin.
DHS je objavio tjeralice za dvojicom muškaraca koji su bili meta istrage i koji su još uvijek na slobodi, opisujući ih kao "kriminalne ilegalne strance" iz Laosa s nalozima za deportaciju. Prema rođacima, jedan od traženih muškaraca prethodno je živio u toj kući, navodno se radi o bivšem suprugu članice obitelji Thao.
Prošlog petka, američka okružna sutkinja u Minnesoti izdala je zabranu kojom se Trumpovoj administraciji onemogućuju neke agresivne taktike za koje je rekla da bi mogle obeshrabriti građane od sudjelovanja u prosvjedima koji su zaštićeni ustavom.
"To ponašanje uključuje izvlačenje i usmjeravanje oružja prema osobama; korištenje suzavca i drugog nesmrtonosnog streljiva; stvarno i prijeteće uhićenje i pritvaranje prosvjednika i promatrača; te druge taktike zastrašivanja", napisala je sutkinja Katherine Menendez.
"Ako će se Amerika pretvoriti u ovo, što ćemo ovdje?"
Trumpova administracija uložila je žalbu na njezinu zabranu.
"Došli smo ovamo s razlogom, zar ne? Da imamo svijetlu budućnost. Da imamo sigurno mjesto za život", izjavio je Thao.
"Ako će se Amerika pretvoriti u ovo, što ćemo ovdje", pita se njegov sin.
Obitelj Thao i lokalni dužnosnici, uključujući gradonačelnicu Kaohly Her, kritizirali su postupke saveznih agenata. Gradonačelnica Her kaže da je bijesna zbog incidenta te da seksualni prijestupnici koje je spomenuo ICE ne žive s obitelji Thao.
Rekla je i da se hmongsko-američka zajednica sada više boji ICE-a nego nekadašnjih komunističkih prijetnji u Laosu.
"Nisu tražili osobne dokumente. Nisu pokušali provjeriti je li riječ o pravoj osobi", komentirala je gradonačelnica Her. Izjavu ICE-a ocijenila je "neodgovornom i nepromišljenom".
