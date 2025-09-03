IKEA, ali bez ABBA-e? Švedska objavila listu kulturne baštine i razbjesnila javnost

Švedski parlamentarac Jan Ericson rekao je da je ABBA “jedan od apsolutno najvažnijih simbola švedske kulture” na međunarodnoj razini. Objavio je na internetu: “Dakle, ovdje sjedi hrpa upućenih PR stručnjaka i bira razne dijelove švedske kulture i društva koji bi trebali simbolizirati Švedsku. A onda ne uključe ABBA-u. Koja je u inozemstvu jedan od apsolutno najvažnijih simbola švedske kulture. Što su, dovraga, mislili?”