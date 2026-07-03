Interpol objavio crvenu tjeralicu: Ukrajinka osumnjičena za bombaški napad u Monaku

Podsjetimo, istražitelji su ranije objavili kako je tada nepoznata osoba ostavila paket u predvorju stambene zgrade, neposredno prije nego što su u zgradu ušli ukrajinski milijunaš i još dvije osobe. Iako su prve informacije govorile da su uz milijunaša bili njegova supruga i sin, kasnije se ispostavilo da je žena, koja je u napadu teško ozlijeđena, njegova ljubavnica, prenosi Tportal.