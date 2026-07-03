TEŠKO OZLIJEĐEN MILIJUNAŠ
Interpol objavio crvenu tjeralicu: Ukrajinka osumnjičena za bombaški napad u Monaku
I službeno je poznato ime osobe za koju se sumnja da je postavila bombu u Monaku, u čijoj su eksploziji teško ozlijeđeni milijunaš Vadim Jermolajev i još dvije osobe
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Nakon što su francuski mediji objavili kako su istražitelji pronašli na snimkama nadzornih kamera osobu, za koju se vjeruje da je odgovorna za eksploziju, raspisana je crvena tjeralica koju je objavio Interpol.
Tako je kao osumnjičena identificirana 39-godišnja Anastasija Berezovska. Prema francuskim tužiteljima radi se o Ukrajinki koja je živjela u Njemačkoj, a nakon eksplozije pobjegla je preko Francuske u Italiju.
Žena ima smeđu kosu i prepoznatljivu tetovažu zmije na desnoj ruci. U trenutku događaja bila je obučena u hlače, prsluk i tamni šešir.
Mediji navode kako je Berezovska, uoči napada, nekoliko dana obilazila kuću Vadima Jermolajeva.
Podsjetimo, istražitelji su ranije objavili kako je tada nepoznata osoba ostavila paket u predvorju stambene zgrade, neposredno prije nego što su u zgradu ušli ukrajinski milijunaš i još dvije osobe. Iako su prve informacije govorile da su uz milijunaša bili njegova supruga i sin, kasnije se ispostavilo da je žena, koja je u napadu teško ozlijeđena, njegova ljubavnica, prenosi Tportal.
Istražitelji su objavili kako je bomba bila ispunjena vijcima i metalnim kuglicama kako bi nanijela što veću štetu te je aktivirana daljinskim upravljačem. Također, sumnjaju da Berezovska nije jedina umješana u ovaj napad.
Iako vlasti nisu službeno potvrdile identitet žrtava, više izvora istaknulo je kako je cilj napada bio 58-godišnji Vadim Jermolajev i njegova obitelj.
Ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore iz ukrajinske policije, navode kako bi napad mogao biti povezan s mrežom lažnih pozivnih centara u Dnipru, koji se koriste za provođenje velikih financijskih prijevara u Europi. Upravo je obitelj Jermolajev navodno igrala značajnu ulogu u toj operaciji za koju se smatra da je izvukla više od 100 milijuna eura od više tisuća građana.
Francuski mediji istovremeno sugeriraju da istraga ispituje mogućnost umješanosti Ukrajinske sigurnosne službe u atentat. Naime, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je 2023. godine uveo sankcije Jermolajevu, kojima mu je na deset godina zabranjeno obavljanje financijskih aktivnosti u Ukrajini te su mu zamrznuta financijska sredstva.
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