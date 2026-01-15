Oglas

upozorenje niza država

Iran ponovno otvorio zračni prostor

N1 Info
15. sij. 2026. 06:54
Iranski zračni prostor ponovno je otvoren nakon što je bio zatvoren gotovo pet sati, što je prisililo zrakoplovne tvrtke da otkažu, preusmjere ili odgode neke letove.

Iran je, podsjetimo, u srijedu zatvorio svoj zračni prostor za sve letove, osim za međunarodne letove u i iz Irana uz službeno dopuštenje, navedeno je u obavijesti na web stranici američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Pet letova iranskih prijevoznika Mahan Air, Yazd Airways i AVA Airlines bili su među prvima koji su nastavili letjeti iznad zemlje.

Upozorenja niza država

Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno je zatvorilo svoje veleposlanstvo u Teheranu i evakuiralo osoblje, dok su Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, navodeći sve veće sigurnosne rizike dok se vlasti suočavaju s najgorim nemirima u zemlji usred američkih prijetnji intervencijom.

Trump dovodi u pitanje sposobnost Pahlavija da pridobije podršku u Iranu

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da iranski oporbeni vođa Reza Pahlavi "izgleda vrlo pristojno", ali je izrazio nesigurnost oko toga hoće li Pahlavi moći pridobiti podršku u Iranu kako bi ga na kraju preuzeo.

U ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu Trump je rekao da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne.

Trump je više puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima u Iranu, gdje je prema izvješćima tisuće ljudi ubijeno u nemirima protiv režima. U srijedu nije bio voljan dati punu podršku Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

"Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", rekao je Trump. "Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu", dodao je.

Pahlavi živi u SAD-u, ima 65 godina i izvan Irana je otkako je njegov otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, a u međuvremenu je postao istaknuti glas prosvjeda.

