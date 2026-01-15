Iran ponovno otvorio zračni prostor

Iranski zračni prostor ponovno je otvoren nakon što je bio zatvoren gotovo pet sati, što je prisililo zrakoplovne tvrtke da otkažu, preusmjere ili odgode neke letove.
Oglas
Iran je, podsjetimo, u srijedu zatvorio svoj zračni prostor za sve letove, osim za međunarodne letove u i iz Irana uz službeno dopuštenje, navedeno je u obavijesti na web stranici američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).
Pet letova iranskih prijevoznika Mahan Air, Yazd Airways i AVA Airlines bili su među prvima koji su nastavili letjeti iznad zemlje.
Upozorenja niza država
Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno je zatvorilo svoje veleposlanstvo u Teheranu i evakuiralo osoblje, dok su Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, navodeći sve veće sigurnosne rizike dok se vlasti suočavaju s najgorim nemirima u zemlji usred američkih prijetnji intervencijom.
Trump dovodi u pitanje sposobnost Pahlavija da pridobije podršku u Iranu
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da iranski oporbeni vođa Reza Pahlavi "izgleda vrlo pristojno", ali je izrazio nesigurnost oko toga hoće li Pahlavi moći pridobiti podršku u Iranu kako bi ga na kraju preuzeo.
U ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu Trump je rekao da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne.
Trump je više puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima u Iranu, gdje je prema izvješćima tisuće ljudi ubijeno u nemirima protiv režima. U srijedu nije bio voljan dati punu podršku Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.
"Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", rekao je Trump. "Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu", dodao je.
Pahlavi živi u SAD-u, ima 65 godina i izvan Irana je otkako je njegov otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, a u međuvremenu je postao istaknuti glas prosvjeda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas