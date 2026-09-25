Iran predložio sedmodnevni plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca
Iran je Sjedinjenim Američkim Državama predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, rekao je u petak iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, prema kojem bi se pregovori dviju zemalja nastavili.
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Araghchi je novinarima na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda rekao da je putem posrednika SAD-u dostavio sedmodnevni plan, objavili su američki mediji.
"Putem posrednika predstavili smo Sjedinjenim Američkim Državama plan prema kojem bi, ako se ispune određeni uvjeti, Hormuški tjesnac bio otvoren krajem sedmog dana, a pregovori bi bili ponovno pokrenuti", rekao je Araghchi.
Nije želio iznositi pojedinosti o uvjetima, ali je rekao da oni nisu "ništa više" od onoga što su dvije zemlje dogovorile u lipnju.
Dužnosnik Bijele kuće rekao je za CNN da se preko posrednika vode "pozitivni i konstruktivni razgovori".
Predstavnici SAD-a i Irana u utorak su na marginama Opće skupštine UN-a održali razgovore, prve takve pregovore između dviju zemalja u nekoliko mjeseci.
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