Prosvjedi u Iranu: Što znamo i koji su mogući sljedeći scenariji?

Snimke koje su se pojavile proteklih dana sugeriraju da bi se scenarij viđen ranije u pokrajini Sistan i Baludžistan mogao ponoviti i drugdje, uključujući i upotrebu vatrenog oružja protiv prosvjednika. Ignoriranje poziva na suzdržanost, koje su u nekim slučajevima uputili i vjerski autoriteti, dodatno učvršćuje dojam da su kanali posredovanja zatvoreni, piše Euronews.