u Ženevi
Iranski mediji objavili detalje mogućeg sporazuma s Amerikom: "Potpisivanje moguće već u nedjelju"
Iran prema nacrtu okvirnog sporazuma s Washingtonom o okončanju rata neće odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem, piše u petak iranska novinska agencija IRNA, dok Reuters prenosi da bi se „memorandum” između SAD-a i Irana mogao potpisati već u nedjelju u Ženevi.
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IRNA piše da će Teheran ustrajati i na svom pravu na obogaćivanje nuklearnog materijala.
„Iran se u ovom tekstu ni na koji način ne obvezuje prepustiti upravljanje tjesnacem", piše iranska novinska agencija o „glavnim smjernicama trenutačnog teksta” koji je u fazi finalizacije.
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je spomenuo mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma već „ovog vikenda”, piše France Presse.
Iranska je diplomacija s druge strane naznačila da "Iran do sada još nije donio konačnu odluku u vezi sa sporazumom".
Reuters na temelju tvrdnji anonimnog zapadnog izvora piše da bi se „memorandum o razumijevanju” između zaraćenih država mogao potpisati već u nedjelju te da je najizglednija lokacija švicarska Ženeva.
Uvjeti sporazuma u ovom trenutku Teheranu nude većinu, a Trumpu malo od onoga što je zahtijevao osim ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, piše Reuters.
Prema IRNA-i nacrt sporazuma predviđa i da se o pitanju iranskog nuklearnog programa pregovara u drugoj fazi, tijekom 60-dnevnih pregovora.
Iran će pregovarati „isključivo u okviru temeljnih načela Islamske Republike”, te će tražiti da se u konačni sporazum uključe „pravo na obogaćivanje uranija” i „zadržavanje obogaćenog materijala”.
Iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, objavila je tekst koji predstavlja kao nacrt sporazuma, a koji predviđa „trajni i trenutni prekid neprijateljstava, uključujući i u Libanonu”, te "60 dana pregovora za postizanje sporazuma o nuklearnim pitanjima i potpuno ukidanje američkih sankcija".
Ista agencija navodi da nacrt uključuje „oslobađanje 24 milijarde dolara blokiranih iranskih sredstava tijekom završnog, 60-dnevnog pregovaračkog razdoblja”.
Prema Mehru tekst predviđa i „ukidanje sankcija na prodaju” iranske nafte i petrokemijskih proizvoda, „potpuno ukidanje” američke blokade iranskih luka, a spominje i potrebu da SAD Iranu isplati ratnu odštetu.
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