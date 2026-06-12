Iranski mediji objavili detalje mogućeg sporazuma s Amerikom: "Potpisivanje moguće već u nedjelju"

Iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, objavila je tekst koji predstavlja kao nacrt sporazuma, a koji predviđa „trajni i trenutni prekid neprijateljstava, uključujući i u Libanonu”, te "60 dana pregovora za postizanje sporazuma o nuklearnim pitanjima i potpuno ukidanje američkih sankcija".