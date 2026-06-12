Oglas

odjeknule eksplozije

Iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac

author
Hina
|
12. lip. 2026. 06:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Hormuz napad
AFP / HAMED JAFARNEJAD

Iranska vojska spriječila je prolazak tankera za naftu koji je pokušao proći kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su, rano u petak, iranski državni mediji.

Oglas

Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini Bandar Abbasa, ali državna novinska agencija IRNA kasnije je izjavila da u lučkom gradu nisu prijavljene nikakve eksplozije te da bi  detonacije mogle biti povezane s vojnim aktivnostima u pomorskim područjima.

Vrhovno iransko združeno vojno zapovjedništvo objavilo je u četvrtak zatvaranje Hormuškog tjesnaca, uključujući tankere za naftu i komercijalne brodove, rekavši da će pucati na svako plovilo koje pokuša proći. 

Tamošnji mediji također su izvijestili o  eksplozijama uz obalu Sirika.

Vojni izvor otkrio je tamošnjim državnim medijima da su detonacije koje su se čule u blizini Sirika povezane s iranskim snagama tijekom upozoravajućeg napada na tanker za naftu koji je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac.

Tanker se kasnije pridržavao zabrane tranzita nakon što je primio upozorenja od mornarice IRGC-a, rekao je izvor.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio da bi Sjedinjene Države i Iran mogli potpisati mirovni sporazum već ovog vikenda kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac za plovidbu, ali Iran je odgovorio da još nije donio konačnu odluku o sporazumu. 

Teme
hormuški tjesnac iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ