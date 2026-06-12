odjeknule eksplozije
Iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac
Iranska vojska spriječila je prolazak tankera za naftu koji je pokušao proći kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su, rano u petak, iranski državni mediji.
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Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini Bandar Abbasa, ali državna novinska agencija IRNA kasnije je izjavila da u lučkom gradu nisu prijavljene nikakve eksplozije te da bi detonacije mogle biti povezane s vojnim aktivnostima u pomorskim područjima.
Vrhovno iransko združeno vojno zapovjedništvo objavilo je u četvrtak zatvaranje Hormuškog tjesnaca, uključujući tankere za naftu i komercijalne brodove, rekavši da će pucati na svako plovilo koje pokuša proći.
Tamošnji mediji također su izvijestili o eksplozijama uz obalu Sirika.
Vojni izvor otkrio je tamošnjim državnim medijima da su detonacije koje su se čule u blizini Sirika povezane s iranskim snagama tijekom upozoravajućeg napada na tanker za naftu koji je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac.
Tanker se kasnije pridržavao zabrane tranzita nakon što je primio upozorenja od mornarice IRGC-a, rekao je izvor.
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio da bi Sjedinjene Države i Iran mogli potpisati mirovni sporazum već ovog vikenda kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac za plovidbu, ali Iran je odgovorio da još nije donio konačnu odluku o sporazumu.
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