kraj rata?
Trump: “Ne znam jeste li čuli, danas smo okončali rat s Iranom”
Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Trump je vijest o prekidu neprijateljstava podijelio tijekom telefonskog skupa podrške političkim saveznicima, ponovivši da je ostvario svoj ključni vanjskopolitički cilj.
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"Pristali su..."
“Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončaili rat s Iranom” poručio je Trump. “Pristali su da nikada neće imati nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo inzistirali; to je bila cijela svrha. To je činilo 95 posto svega.”
Trump: "We ended the war with Iran today" pic.twitter.com/ewMvUWDtSP— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 11, 2026
Dok Trump najavljuje brzi završetak sukoba i svečanu ceremoniju potpisivanja dokumenata već tijekom nadolazećeg vikenda u Europi, reakcija iz Teherana znatno je suzdržanija, prenosi Index.
Iran: Ništa nije finalizirano
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru "spekulativni" te da "ništa još nije finalizirano".
Baghaei je potvrdio da je veći dio teksta memoranduma usuglašen, ali je optužio Washington za postavljanje "pretjeranih zahtjeva" i "novih uvjeta" u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih "crvenih linija".
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