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kraj rata?

Trump: “Ne znam jeste li čuli, danas smo okončali rat s Iranom”

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N1 Info
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12. lip. 2026. 06:26
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Kevin Lamarque/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Trump je vijest o prekidu neprijateljstava podijelio tijekom telefonskog skupa podrške političkim saveznicima, ponovivši da je ostvario svoj ključni vanjskopolitički cilj.

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"Pristali su..."

“Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončaili rat s Iranom” poručio je Trump. “Pristali su da nikada neće imati nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo inzistirali; to je bila cijela svrha. To je činilo 95 posto svega.”

Dok Trump najavljuje brzi završetak sukoba i svečanu ceremoniju potpisivanja dokumenata već tijekom nadolazećeg vikenda u Europi, reakcija iz Teherana znatno je suzdržanija, prenosi Index.

Iran: Ništa nije finalizirano 

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru "spekulativni" te da "ništa još nije finalizirano".

Baghaei je potvrdio da je veći dio teksta memoranduma usuglašen, ali je optužio Washington za postavljanje "pretjeranih zahtjeva" i "novih uvjeta" u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih "crvenih linija".

Teme
donald trump rat u iranu

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