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Trump "otkazao" napade na Iran i osvajanje Harga zakazano za četvrtak

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Hina
|
11. lip. 2026. 20:15
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Donald Trump
KENT NISHIMURA / AFP

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je otkazao planirane napade na Iran, nedugo nakon što je prijetio novim bombardiranjima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na otoku Harg.

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"Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je Donald Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da su "razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje.

"Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.

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