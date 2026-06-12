Iranski veleposlanik za N1: Nije istina da ne želimo postojanje Izraela. Želimo kraj genocida

"Prije nego što su Amerika i Izrael napali Iran 28. veljače, mislim da je oko 140 komercijalnih brodova svakodnevno prolazilo Hormuškim tjesnacem. Sve je bilo normalno i stabilno. No, nažalost, nakon napada Amerike i Izraela na Iran morali smo pojačati zaštitu i nadzor tjesnaca jer su napali iranska postrojenja u Perzijskom zaljevu. Morali smo izvršiti veću kontrolu. Kao što znate, Hormuški tjesnac nalazi se u teritorijalnim vodama između Irana i Omana, koji upravljaju tjesnacem. Kad dođe do ozbiljne sigurnosne prijetnje, u svakom strateškom tjesnacu na svijetu uvode se određena ograničenja i pojačan nadzor. Iran nije iznimka. Sada je tjesnac otvoren, no ne za američke brodove ni za brodove zemalja koje su podržale SAD i Izrael u napadu na Iran."