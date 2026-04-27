VIDEO / Misterij oko stanja vrhovnog vođe Irana se produbljuje

U Iranu je nedavno otkriven mural pod nazivom "Mučenici epske borbe", koji prikazuje mrtve iranske zapovjednike i dužnosnike. Mural je izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama jer se na muralu nalazi i - novi ajatolah Islamske Republike Modžtaba Hamenei.
Prisutnost njegovog lika na muralu potaklo je nagađanja da bi novi ajatolah zemlje mogao biti mrtav ili teško ranjen. U javnosti je posljednji put viđen prije gotovo dva mjeseca.
Snimka murala brzo se proširila društvenim mrežama, izazivajući pitanja o sudbini novog vrhovnog vođe i sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u početnim američko-izraelskim napadima na Teheran 28. veljače, piše Euronews.
Iran New Supreme Leader also died ???— ExtraOrdinary (@Extreo_) April 27, 2026
Iran just put up a mural in Mashhad showing the new Supreme Leader Mojtaba Khamenei next to his assassinated dad.
Mojtaba hasn’t been seen in public since the US-Israel strikes. Weird timing. pic.twitter.com/l1VgXCwIZQ
Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), u nedavnoj je objavi nazvala Hamneija "mučenim vođom revolucije". Dužnosnici Islamske Republike kasnije su rekli da se radi o pogrešci.
Modžtaba Hamenei nije se pojavio ni na jednoj video ili audio snimci otkako je na početku rata napadnuta rezidencija njegovog oca. Javnosti je, tijekom proglašenja novog ajatolaha, predstavljen kartonski izrez Modžtabe Hameneija, dok je njegovo prvo obraćanje naciji pročitano na državnim medijima otprilike dva tjedna nakon imenovanja.
"Ranjen i unakažen"
Međunarodni mediji, pozivajući se na iranske dužnosnike, izvijestili su da je Modžtaba Hamenei zadobio teške ozljede u napadu 28. veljače, ali je ostao mentalno priseban i uključen u donošenje odluka. Izvješća navode da je prošao više operacija na nogama i rukama te da se teško izražavao zbog teških opeklina na licu i usnama.
U drugim izvješćima tvrdilo se da je zbog ozljeda podvrgnut i plastičnoj operaciji te da je iranski predsjednik Masud Pezeškian, i sam liječnik, bio zadužen za njegov oporavak.
Ali Nikzad, zamjenik predsjednika iranskog parlamenta, dodatno je pojačao neizvjesnost tijekom nedavnog televizijskog nastupa kad je spomenuo ono što je nazvao Hameneijevom "prvom uputom" o Hormuškom tjesnacu, a da nije spomenuo nikakve naknadne naredbe, piše Euronews.
Američki predsjednik Donald Trump i ministar obrane Pete Hegseth već su ranije sugerirali da je Hamnei ranjen i unakažen.
Videozapisi koji ga navodno prikazuju također su kružili internetom, a neki korisnici tvrde da su generirani umjetnom inteligencijom, što dodatno doprinosi sumnjama u njegovo stanje.
