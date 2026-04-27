VIDEO / Misterij oko stanja vrhovnog vođe Irana se produbljuje

Međunarodni mediji, pozivajući se na iranske dužnosnike, izvijestili su da je Modžtaba Hamenei zadobio teške ozljede u napadu 28. veljače, ali je ostao mentalno priseban i uključen u donošenje odluka. Izvješća navode da je prošao više operacija na nogama i rukama te da se teško izražavao zbog teških opeklina na licu i usnama.