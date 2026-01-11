Masoud Pezeškijan
Predsjednik Irana tvrdi da je vlast "spremna slušati građane", ali i optužuje Izrael i SAD da "siju kaos i nered"
Predsjednik Masoud Pezeškijan obećao je temeljitu reformu iranskog posrnulog gospodarstva, poručivši da je njegova vlada „spremna slušati svoj narod“ nakon dva tjedna sve nasilnijih prosvjeda diljem zemlje.
Masoud Pezeškijan tijekom intervjua na državnoj televiziji u nedjelju zauzeo je pomirljiv ton, rekavši da je njegova opterećena administracija odlučna riješiti ekonomske probleme zemlje, istodobno optužujući Sjedinjene Države i Izrael za poticanje smrtonosnih nemira. Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim, rekao je da je dužnost vlade rješavati probleme, odgovarati na zabrinutosti građana i ne dopustiti onome što je nazvao „izgrednicima“ da destabiliziraju zemlju. piše Al Jazeera.
„Stoga molimo obitelji da ne dopuste svojoj mladeži da se uključi u nemire terorista i izgrednika“, citiran je Pezeškijan.
„Neprijatelj je doveo obučene teroriste u zemlju… Izgrednici nisu prosvjednici. Mi čujemo prosvjednike i uložili smo sve napore da riješimo njihove probleme“, dodao je predsjednik.
Nastavio je: „Naš je cilj pravedno raspodijeliti sve što imamo među ljudima, bez obzira kojoj stranci, frakciji, etničkoj skupini, rasi ili čak kojoj pokrajini, narječju ili jeziku pripadaju.“
Kriza je izbila nakon što je iranska valuta krajem prosinca naglo pala nakon godina ekonomskih teškoća, što je potaknulo masovne prosvjede zbog rasta troškova života i inflacije. Ti su prosvjedi u međuvremenu poprimili izraženije političko i protuvladino obilježje.
Predsjednik je optužio SAD i Izrael da pokušavaju „posijati kaos i nered“ usmjeravanjem dijela nemira te je pozvao Irance da se distanciraju od onoga što je opisao kao „izgrednike i teroriste“.
Ovo su najveći prosvjedi u Iranu od pokreta iz 2022. i 2023. godine, koji je potaknut smrću Mahse Amini, 22-godišnje žene koja je umrla u pritvoru nakon što je uhićena zbog navodnog kršenja strogog propisa o odijevanju žena.
„Ljudi imaju zabrinutosti. Trebamo sjesti s njima i, ako je to naša dužnost, riješiti njihove probleme“, rekao je Pezeškijan. „No veća je dužnost ne dopustiti skupini izgrednika da dođe i uništi cijelo društvo.“
Tohid Asadi, dopisnik Al Jazeere iz Teherana, rekao je da iranski dužnosnici proteklog tjedna nastoje povući razliku između prosvjednika i onoga što opisuju kao izgrednike obučene u inozemstvu.
Asadi je dodao da su visoki dužnosnici priznali da je javni bijes opravdan, navodeći „nekontrolirani rast cijena, visoku inflaciju i drastičnu devalvaciju lokalne valute koja trenutačno snažno pogađa džepove običnih ljudi“.
Državni mediji izvijestili su da je tijekom prosvjeda poginulo 109 pripadnika sigurnosnih snaga. Oporbeni aktivisti tvrde da je broj poginulih veći te da uključuje desetke prosvjednika.
Al Jazeera ne može neovisno potvrditi nijednu od tih brojki.
Predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf dodatno je naglasio razliku između mirnih i naoružanih demonstranata u obraćanju zastupnicima u nedjelju, rekavši da Iran priznaje „mirne prosvjede građana zbog ekonomskih problema“, ali da će se suprotstaviti „teroristima“.
Bivši zapovjednik Iranske revolucionarne garde, Ghalibaf je također uputio oštro upozorenje Washingtonu nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom ako iranske vlasti ubijaju prosvjednike.
„U slučaju napada na Iran, okupirani teritoriji [Izrael], kao i sve američke baze i brodovi, bit će naše legitimne mete“, rekao je, dok su neki zastupnici navodno uzvikivali protuuameričke slogane.
