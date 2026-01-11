Predsjednik Irana tvrdi da je vlast "spremna slušati građane", ali i optužuje Izrael i SAD da "siju kaos i nered"

Masoud Pezeškijan tijekom intervjua na državnoj televiziji u nedjelju zauzeo je pomirljiv ton, rekavši da je njegova opterećena administracija odlučna riješiti ekonomske probleme zemlje, istodobno optužujući Sjedinjene Države i Izrael za poticanje smrtonosnih nemira. Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim, rekao je da je dužnost vlade rješavati probleme, odgovarati na zabrinutosti građana i ne dopustiti onome što je nazvao „izgrednicima“ da destabiliziraju zemlju. piše Al Jazeera.