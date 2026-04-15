Istvan Hoffmann: Mađarski izborni sustav favorizira pobjednike

Mađarski pravnik i sveučilišni profesor Istvan Hoffmann, u Novo danu kod Nine Kljenak, komentirao je izborni sustav koji je omogućio pobjedniku Peteru Magyaru dominaciju u parlamentu neproporcionalnu izbornom rezultatu.
Oglas
"Izborni sustav Mađarske favorizira pobjednike pa relativni pobjednik dobije više mjesta nego bi to bilo proporcionalno izbornom rezultatu", istaknuo je Hofmann, koji je i potpredsjednik Budimpeštanskog metropolitanskog izbornog povjerenstva.
Dodao je i da je mađarski izborni sustav, što se tiče nadzora izbornog procesa, "prilično slobodan i europski".
"Mađarski sustav je, što se tiče izbornog nadzora je prilično slobodan – neovinsna nadzorna tijela biraju parlament i lokalne vlasti, poput županija u Hrvatskoj. Sve stranke koje sudjeluju u izborima, mogu predložiti članove biračkih povjerenstava (odbora), a prebrojavanje glasova je volonterski posao. Taj se sustav pokazao učinkovitim", ističe Hoffmann.
Upitno financiranje kampanja i iskorištavanje državnih medija
Iako je formalno-pravno izborni sustav vrlo dobar, ipak postoje neke sive zone, upozorava Hoffmann, poput transparentnosti financiranja kampanja ili korištenja državnih medija u političkoj propagndi stranaka koje su na vlasti.
"Imamo vrlo dobar sustav na papiru, ali u praksi nije savršen. Korištenje državnih medija je najkontroverzniji dio mađarskog sustava jer imamo zakonske okvire koji govore da vlada i općine imaju pravo informirati građane o svom djelovanju – to vladajući obilno koriste tijekom kampanje", kaže Hoffmann.
Očekuju se izborne reforme
Na pitanje Nine Kljenak treba li financiranje izbornih kampanja biti strože definirano, Hoffmann je odgovorio da "treba i ne treba". Treba, nastavio je, u onom dijelu u kojem novac "curi" iz državnog sustava i koristi se za kampanju.
"Formalno-pravno imamo potpuno slobodne izbore, ali uz trenutačni izborni sustav, vladajuća stranka je favorizirana, kao i sve stranke na vlasti. Očekujem da će u narednom razdoblju biti reformi izbornog sustava kako bi se osigurala veća proporcionalnost u parlementu, sukladno izbornim rezultatima, ali ne znam u kojoj mjeri će se taj sustav mijenjati", zaključio je Hoffmann.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas