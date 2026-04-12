SLOŽENA MATEMATIKA
Sve što ste oduvijek željeli znati o izborima u Mađarskoj: Imaju različita pravila za one koji su u braku
Mađari u nedjelju izlaze na izbore koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana. Gotovo sve predizborne ankete daju značajnu prednost glavnom oponentu Peteru Magyaru
Parlamentarni izbori u Mađarskoj se pomno prate diljem svijeta zbog Orbanova snažnog utjecaja kao ključnog europskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
U Washingtonu i Moskvi njegov eventualni Orbanov odlazak smatrao bi se gubitkom. Trump i njegovi saveznici otvoreno ga podržavaju kao predvodnika nacionalističke politike, dok se Moskva oslanja na njega zbog blokiranja i usporavanja europskih mjera pomoći Ukrajini.
Iako Magyar vodi u anketama, to u složenom mađarskom izbornom sustavu ne znači i raspodjelu mandata prema raspoloženju birača, upozorava Politico.
Kako se glasa
Birališta se otvaraju u 6 sati, a zatvaraju u 19 sati. Svi koji dođu na red prije zatvaranja mogu glasati. Pravo glasa imaju svi građani stariji od 18 godina, a u nekim slučajevima i mlađi od 18 ako su u braku.
Većina birača daje dva glasa: jedan za kandidata u svojoj izbornoj jedinici i drugi za stranačku listu na nacionalnoj razini. Pripadnici manjina mogu glasati i za etničke liste.
Što kažu ankete
Prema agregiranim podacima, Tisza ima oko 49 posto podrške, dok Fidesz ima 39 posto.
Ipak, ankete se često razlikuju, a u Mađarskoj udio glasova ne odgovara izravno broju mandata zbog specifičnog sustava i prekrajanja izbornih jedinica.
Primjerice, 2022. ankete su najavljivale tijesnu utrku, ali je Fidesz osvojio 54 posto glasova i čak 135 od 199 mjesta u parlamentu.
Složeni izborni sustav
Mađarski parlament ima 199 zastupnika. Njih 106 bira se izravno u izbornim jedinicama — pobjeđuje kandidat s najviše glasova.
Preostalih 93 mjesta dodjeljuju se putem nacionalnih lista, ali uz složen sustav obračuna koji uključuje i glasove iz izbornih jedinica — čak i "višak“ glasova pobjedničkih kandidata. Taj sustav uveden je 2011. i često se kritizira jer favorizira pobjednika.
Mandati se raspodjeljuju prema D’Hondtovoj metodi, uz izborni prag od 5 posto.
Kad stižu rezultati
Brojanje počinje u 19 sati, a prvi preliminarni rezultati očekuju se oko 20 sati.
Većina rezultata trebala bi biti poznata tijekom noći, no konačni rezultati mogu se čekati i do tjedan dana. Prve procjene raspodjele mandata očekuju se oko ponoći.
Glasovi iz inozemstva
Građani koji žive u inozemstvu mogu glasati poštom, ali samo za stranačke liste. Ti glasovi su u prošlosti odlučivali o jednom ili dva mandata i mogu biti ključni u tijesnoj utrci.
Na prethodnim izborima većina tih glasova išla je Fideszu — više od 90 posto 2022. godine.
Ove godine gotovo 500.000 birača registriralo se za glasanje poštom, što je rekord.
S druge strane, građani koji žive u inozemstvu, ali imaju prebivalište u Mađarskoj, glasaju u veleposlanstvima i konzulatima. Oni češće podržavaju oporbu.
Ove godine i ta je skupina rekordna — više od 90.000 registriranih birača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare