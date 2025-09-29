Iz prodaje se povlači napitak: Limenka zbog greške u proizvodnji može eksplodirati

Pivovara Darguner iz Mecklenburg-Zapadno Pomorje povlači iz predostrožnosti proizvod "Booster Physics Fusion Carambola" (limenka od 0,5 litara). Razlog - pojedine limenke mogle bi biti kontaminirane kvascima - i to može biti vrlo opasno.
Kvasci mogu izazvati fermentaciju u limenci. Posljedica je da dolazi do nakupljanja tlaka, a u najgorem slučaju može doći do eksplozije.
"U nepovoljnim uvjetima može doći do pucanja limenke. Time postoji potencijalna opasnost od ozljeda", poručuje pivovara.
Što se točno događa?
Kvasci pretvaraju šećer iz pića u alkohol i ugljikov dioksid (CO₂), koji je plin i tu nastaje problem - u zatvorenoj limenci nema kamo izaći.
Tlak unutar limenke stalno raste. U nekom trenutku doseže se granica izdržljivosti i ambalaža puca.
Povlači se isključivo roba s rokom trajanja do 28.07.2026, koja se prodavala samo u trgovinama Netto Marken-Discount diljem Njemačke. Sporna serija odmah je uklonjena s polica. Kupci mogu dobiti povrat novca i to bez predočenja računa.
Ujedno "Booster Physics Fusion Carambola" je, između ostalog, naveden i online kod Edeke. No, u opozivu Darguner Brauerei GmbH za limenke od 0,5 litara s navedenim rokom trajanja stoji da je proizvod diljem zemlje prodavan isključivo u poslovnicama Netto Marken-Discounta.
Limenke koje su napuhane ni u kojem slučaju ne otvarati, već ih pažljivo zbrinuti. Čak ni one limenke koje naizgled djeluju neoštećeno, a imaju spomenuti rok trajanja, ne bi trebalo konzumirati, već ih treba vratiti.
Prema navodima pivovare, pogođene limenke prodaju se u svim dijelovima Njemačke, prenosi Fenix Magazin.
