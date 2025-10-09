Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana. Trump: Blagoslovljeni mirotvorci!

Trump je rekao i da će Sjedinjene Države biti "uključene" u "održavanje mira" u Gazi. "Vjerujemo da će Gaza biti puno sigurnije mjesto, obnovljena, a druge zemlje u regiji pomoći će u njezinoj obnovi jer imaju ogromno bogatstvo i žele da se to dogodi", kazao je, dodajući da će SAD biti uključene da im u tome pomogne i da pomogne u održavanju mira. "Blagoslovljeni mirotvorci", završio je svoju poruku američki predsjednik.