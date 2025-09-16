Izrael je u utorak objavio da je u zadnjem udaru na jemenske hutiste u luci Hudaidi na Crvenom moru napao vojnu infrastrukturu.
Napali brodove u znak solidarnosti s Palestincima?
Hutiji, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena, napali su brodove u Crvenom moru u, kako su istaknuli, znak solidarnosti s Palestincima u Gazi.
Napad je u utorak izveden nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala naredbu da se luka evakuira i nekoliko tjedana nakon velikoga izraelskog napada u kojemu su u kolovozu ubijeni dužnosnici hutista.
Al Masirah TV, postaja povezana s hutistima, objavila je da je 12 izraelskih napada bilo usmjereno na lučke dokove.
The Israeli Air Force is striking Houthi targets in Yemen.
10-minutni napad
Dva izvora iz luke Reutersu su rekla da su napadi ciljali tri doka obnovljena nakon prethodnih izraelskih udara. Stanovnici toga područja Reutersu su rekli da je napad trajao oko 10 minuta.
"Hutistička teroristička organizacija i dalje će trpjeti udarce i platit će bolnu cijenu za svaki pokušaj napada na Izrael", napisao je u objavi nakon napada na platformi X izraelski ministar obrane Israel Katz.
Hutisti su i u prošlosti ispaljivali projektile prema Izraelu, od čega ih je većina presretnuta.
The port is undergoing renovations.
Izraelski ratni zrakoplovi se navodno povukli
Vojni glasnogovornik hutista Yahya Saree na Telegramu je kazao da je protuzračna obrana skupine uspjela prisiliti izraelske ratne zrakoplove da se povuku, no za to nije pružio nikakve dokaze.
U priopćenju izraelske vojske nisu objavljene pojedinosti o napadu. Samo je rečeno da je pogođena infrastrukture.
"Luku Hudaidu koristi teroristički režim hutista da bi ondje transportirao oružje koje im isporučuje iranski režim i da bi napadao Izrael i njegove saveznike", stoji u objavi.
