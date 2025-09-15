"Najbolji umak na svijetu" pravi se od samo tri sastojka: Tjestenina će imati idealan okus

Tjestenina je mnogima jedno od omiljenih jela, a umak od rajčice, koji je Delish.com proglasio "“najboljim umakom na svijetu", možete napraviti od samo tri sastojka.
Oglas
Ovaj je recept izvorno objavljen 1992. u knjizi "Essentials of Classic Italian Cooking" kulinarske autorice Marcelle Hazan, a prenosi klix. Za njegovu pripremu potrebni su vam konzervirana rajčica, luk i veći komad maslaca.
“Nijedan drugi umak nije uspješniji u predstavljanju talijanske kuhinje od dobro pripremljenog umaka od rajčice”, navela je Hazan u knjizi.
Pola glavice luka stavite u lonac s maslacem i konzerviranom rajčicom, zatim ostavite da lagano pirja 45 minuta. Za razliku od većine drugih metoda pripreme umaka od rajčice, za ovaj recept nije potrebno sjeckanje, prženje niti dodavanje začina.
“Marcella je bila genij kada je riječ o okusu. Odmah je shvatila kako okus utječe na jelo. Zapitala se: ‘Zašto sjeckati luk? Zašto pirjati/dinstati? Stavit ću luk, rajčicu i maslac zajedno i zaboraviti na ostalo’,” ispričao je ranije njezin suprug Victor Hazan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas