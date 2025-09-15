Kronični manjak kadra: Plaća profesora fizike bila je 30 posto veća od ostalih, a danas?

Jedan od prijedloga je veće plaće za nastavnike prirodoslovnih i tehničkih predmeta. "Još prije 60ak godina je država da one koji znaju neke potrebnije stvari treba više platiti. Pa su nastavnici iz fizike i matematike imali 30 posto veću plaću i pred zimu dobili 30 metara drva. Dakle, postoje provjerena rješenja", rekao je profesor Vlado Lendvaj.