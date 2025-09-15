školstvo pred pucanjem
Kronični manjak kadra: Plaća profesora fizike bila je 30 posto veća od ostalih, a danas?
Hrvatsko školstvo sve više muči problem kvalificiranog kadra. Posljednja vijest je da zagrebački MIOC, koji školuje buduće matematičare i fizičare, ne može naći potrebne profesore iz fizike. U međuvremenu, taj je problem riješen, no onaj manjka kadra - veći je no ikad.
MIOC pronašao profesore fizike, no hrvatsko školstvo i dalje muči kronični manjak kadra
Zagrebački MIOC, elitna prirodoslovno-matematička gimnazija koja školuje buduće matematičare i fizičare, ovih je dana uspjela riješiti problem nedostatka nastavnika fizike. Novi profesori su pronađeni i nastava bi se već sljedeći tjedan trebala normalizirati.
„Jedan profesor odrađuje otkazni rok jer dolazi iz druge škole. Od idućeg tjedna svi su u pogonu i onda ćemo postupno nadoknaditi propušteno. Početak je godine i ima još vremena za nadoknade“, rekao je ravnatelj MIOC-a Nikola Dmitrović.
Problem puno širi od jedne škole
Dok učenici MIOC-a mogu odahnuti, hrvatsko školstvo nema razloga za miran san. U zemlji trenutačno nedostaje više od stotinu nastavnika fizike i nekoliko stotina profesora matematike.
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs podsjeća kako država već godinama pokušava privući mlade u STEM područja, nudeći stipendije od 600 eura mjesečno. No, rezultati nisu ohrabrujući.
„Početna plaća je 1250 eura, a nakon stručnog ispita 1300. To je demotivirajuće jer im se nude drugi, puno bolje plaćeni poslovi“ – upozorava Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.
Mladi biraju druge poslove
I sami maturanti MIOC-a priznaju da nastavnički posao ne vide kao svoju budućnost. – „Imati malu plaću, a jako puno posla, nije dobar omjer“ – kaže učenik Adrian, dok Frane dodaje da se i oni koji završe Prirodoslovno-matematički fakultet uglavnom odlučuju za bolje plaćene poslove.
Rješenje – posebne plaće za STEM profesore?
Jedan od prijedloga je veće plaće za nastavnike prirodoslovnih i tehničkih predmeta. "Još prije 60ak godina je država da one koji znaju neke potrebnije stvari treba više platiti. Pa su nastavnici iz fizike i matematike imali 30 posto veću plaću i pred zimu dobili 30 metara drva. Dakle, postoje provjerena rješenja", rekao je profesor Vlado Lendvaj.
Ipak, ta ideja ne nailazi na podršku sindikata i ravnatelja.
„Svi su predmeti jednako vrijedni. Možemo razgovarati o dodacima za opterećenje ili nagradama za dobro odrađen posao, ali ne i o većoj plaći za jedan predmet“ – smatra ravnatelj Dmitrović.
Ministarstvo traži alternativna rješenja
Kao jedno od rješenja, Ministarstvo predlaže jačanje prirodnih predmeta na učiteljskim studijima, dok Lendvaj ističe da se kroz nastavnike tehničke kulture može proširiti kadar u osnovnim školama, bez pada kvalitete nastave.
MIOC je privremeno riješio problem i nastava se vraća u normalu, no sustav ostaje pred velikim izazovom. Ako se uskoro ne pronađe način da nastavnički poziv postane privlačniji, hrvatske bi škole mogle ostati bez onih koji su ključni – profesora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare