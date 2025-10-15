Menahem Kahana / AFP

Jedno od tijela koje je Hamas predao Izraelu nije talac, objavila je izraelska vojska (IDF) u srijedu, što je izazvalo nove strahove za krhko primirje u Gazi.

Podijeli

Oglas

Genetski test u Nacionalnom institutu za sudsku medicinu pokazao je da jedno tijelo prebačeno u utorak navečer ne odgovara ni jednom od nestalih preminulih talaca, priopćio je IDF.

Izvješća izraelskih medija sugeriraju da bi se moglo raditi o tijelu Palestinca.

"Hamas je dužan uložiti sve potrebne napore kako bi vratio tijela talaca", rekla je vojska.

Izrael tvrdi da se u Gazi još uvijek nalaze tijela 21 taoca. Među tijelima vraćenim u utorak navečer identificiran je njemačko-izraelski vojnik Tamir Nimrodi, prema Forumu obitelji talaca i nestalih.

Tijela Eitana Levyja i Uriela Barucha također su vraćena. Prema sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, Hamas treba predati 28 tijela.

Dvadeset živih talaca oslobođeno je u ponedjeljak nakon 738 dana zatočeništva. Četvero mrtvih također je vraćeno tog dana. Hamas je naveo poteškoće u pronalaženju posmrtnih ostataka u ruševinama nakon dvije godine rata u Gazi.

Izraelske vlasti sugerirale su da bi odgode mogle biti taktika te su zaprijetile ograničavanjem pomoći i zatvaranjem graničnog prijelaza Rafah s Egiptom dok se ne prebace tijela svih talaca.