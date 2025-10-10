prva faza primirja
FOTO, VIDEO / "Najsretniji dan u našim životima“: Protjerani stanovnici vraćaju se u Gazu
Palestinci raseljeni ratom u Pojasu Gaze puni su nade dok se nakon stupanja na snagu primirja s Izraelom vraćaju prema sjeveru.
„Naravno, ovo je neopisiv dan – najsretniji dan naših života. Danas je rat završen“, rekao je za Al Jazeeru Ali Rihan.
„Molimo pregovarače da dovrše pregovore u potpunosti i da se omogući povratak svima diljem cijelog Pojasa Gaze, ako Bog da. Vraćamo se kući, presretni smo. Neka Bog blagoslovi Arapsku Republiku Egipat, Katar i Tursku za njihove dobre napore, a posebno hvala i predsjedniku Donaldu Trumpu.“
Još jedna raseljena Palestinka, Mahira al-Ashi, kazala je da je presretna što se može vratiti u Gazu.
„Tako mi Boga, kad su otvorili cestu, bila sam presretna što se vraćam … Nisam spavala cijelu noć“, rekla je. „Moja je obitelj tamo. Čekala sam da ih vidim i da im se vratim.“
Drugi povratnik, Wael Debabesh, također je izrazio olakšanje:
„Spavao sam na ulici – bez šatora, bez ičega. Preživljavao sam zahvaljujući pomoći susjeda“, kazao je.
„Sad je, ako Bog da, primirje – i, ako Bog da, rat se više nikada neće vratiti. Ne želimo ratove ni išta od toga. Mi smo narod koji traži mir, ljubitelji smo mira. Sada samo želimo vratiti se svojim domovima.“
