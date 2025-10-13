Izrael dočekuje taoce. Trump: "Rat je gotov!"

Jutro je tek svanulo nad Tel Avivom, a grad već bruji od uzbuđenja. Kako navodi reporterka BBC-a, dok je prolazila prema Trgu talaca, pogled joj e privuklo nekoliko velikih plakata s porukama: „Hvala, predsjedniče Trump“ i „Mir Izraelu“. Na ulici je vladao osjećaj iščekivanja; prolaznici su žurili prema istom odredištu, a jedan muškarac koji je prošao pokraj mene doviknuo je na engleskom: „Bring them home!“, odnosno „Vratite ih kući!“