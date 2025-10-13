Oglas

slavlje u izraelu

Izrael dočekuje taoce. Trump: "Rat je gotov!"

author
Hina
|
13. lis. 2025. 06:46
reuters
REUTERS/Ilan Rosenberg

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov" dok je letio u Izrael i Egipat kako bi obilježio sklapanje sporazuma između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u kojem je posredovao.

Izvjestitelj u zrakoplovu Air Force One istaknuo je Trumpu da izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije otišao toliko daleko da je rekao da je rat protiv Hamasa gotov. "Rat je gotov", čvrsto je odgovorio Trump. "Rat je gotov", ponovio je. "Razumijete li to?"

Američki predsjednik je dodao da misli kako će se primirje održati. "Mislim da su ljudi umorni", rekao je.

Trump je to kazao dok je letio za Izrael kako bi se u ponedjeljak ujutro prvo sastao s obiteljima talaca, a zatim održao govor u Knessetu, izraelskom parlamentu.

Poslijepodne Trump planira otputovati u egipatsko obalno ljetovalište Sharm el-Sheikh na "bliskoistočnu mirovnu ceremoniju" kojom će se obilježiti sporazum između Izraela i Hamasa.

Prema rasporedu Bijele kuće, predsjednik će se vratiti u Washington u utorak navečer po lokalnom vremenu.

Izrael slavi povratak talaca

Jutro je tek svanulo nad Tel Avivom, a grad već bruji od uzbuđenja. Kako navodi reporterka BBC-a, dok je prolazila prema Trgu talaca, pogled joj e privuklo nekoliko velikih plakata s porukama: „Hvala, predsjedniče Trump“ i „Mir Izraelu“. Na ulici je vladao osjećaj iščekivanja; prolaznici su žurili prema istom odredištu, a jedan muškarac koji je prošao pokraj mene doviknuo je na engleskom: „Bring them home!“, odnosno „Vratite ih kući!“

Na Trgu talaca već se okupila poveća skupina ljudi ispred velikog ekrana, čekajući vijest da su taoci napokon stigli natrag u Izrael. Neki su bili ogrnuti izraelskim i američkim zastavama, drugi su nosili transparente i majice s fotografijama zatočenih i porukama podrške.

„Ovdje smo zbog talaca - zbog njihova oslobađanja i da ih proslavimo. Danas su svi Izraelci zajedno. Nije bitno tko je lijevo, a tko desno - danas smo svi jedno, svi slavimo povratak talaca“, kaže mi Yarden, tinejdžerica iz okupljene gomile, dok u zraku odzvanja mješavina nade i napetosti.

