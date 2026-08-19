drugi uhićeni osumnjičeni
U Puli uhićen Ukrajinac kojeg Njemačka povezuje s razaranjem plinovoda Sjeverni tok
Njemačko savezno tužiteljstvo priopćilo je da je u srijedu ujutro u Puli uhićen osumnjičenik za napade na Sjeverni tok u Baltičkom moru.
Oglas
Ured njemačkog saveznog tužitelja u priopćenju je ukrajinskog državljanina identificirao kao Vladimira Z., dodajući da su ga u Puli uhitile lokalne policijske snage koje su postupale po europskom uhidbenom nalogu.
Navedenu osobu se ozbiljno sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata.
Ovo je drugi uhićeni osumnjičeni za napade na Sjeverni tok.
Vladimir Z. je školovani ronilac na dah. Bio je dio grupe pojedinaca - koja je okruživala odvojeno procesuiranog Serhiija K. - koja je postavila eksploziv na plinovode "Sjeverni tok 1" i "Sjeverni tok 2" u blizini otoka Bornholma u rujnu 2022. Osumnjičenik je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, navodi se u priopćenju.
U tu svrhu on i njegovi supočinitelji otputovali su iz Rostocka na jedrilici.
Posrednici su jahtu prethodno unajmili od jedne njemačke tvrtke s lažiranim osobnim iskaznicama. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022., uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda.
Osumnjičenik će nakon izručenja iz Hrvatske biti priveden istražnom sucu Saveznog suda pravde.
Ured saveznog javnog tužitelja podigao je 30. lipnja 2026. optužnicu protiv Serhiija K. pred sudom u Hamburgu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas