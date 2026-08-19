U Puli uhićen Ukrajinac kojeg Njemačka povezuje s razaranjem plinovoda Sjeverni tok

Vladimir Z. je školovani ronilac na dah. Bio je dio grupe pojedinaca - koja je okruživala odvojeno procesuiranog Serhiija K. - koja je postavila eksploziv na plinovode "Sjeverni tok 1" i "Sjeverni tok 2" u blizini otoka Bornholma u rujnu 2022. Osumnjičenik je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, navodi se u priopćenju.