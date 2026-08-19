SNIMKA IZAZVALA OGORČENJE
VIDEO / Bivši vojnik puštao zapaljene lampione u zrak na Drveniku, pali među kuće i raslinje
Snimka puštanja lampiona s Drvenika Velikog, koji su potom pali među kuće i raslinje, izazvala je ogorčenje na društvenim mrežama.
Oglas
Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljena je snimka dva lampiona koja su sinoć puštena u zrak na Drveniku Velikom, otoku kod Trogira, a potom su pala među kuće i raslinje.
"Sinoć na Drveniku velom... Evo stvarno ne znam što više napisati", stoji uz objavljenu snimku.
Brojni komentatori osudili su takav potez i pozvali na strogo kažnjavanje odgovornih.
"Molio bih nadležne, da kad ulove počinitelje... stave ih na prvu liniju obrane od požara.. može i sa svom opremom", jedan je od komentara.
Dio korisnika pitao je je li događaj prijavljen policiji, dok su drugi predlagali da se tijekom ljeta zabrane aktivnosti koje bi mogle dovesti do izbijanja požara.
Lampioni od papira predstavlja opasnost jer mogu izazvati požar
Lampioni prikazani na snimci izrađeni su od papira, a u zrak se podižu zahvaljujući zapaljenom materijalu koji zagrijava zrak unutar njih. Opasnost predstavljaju jer pri padu mogu izazvati požar ako završe na krovu, automobilu ili suhom raslinju. Osim toga, mogu predstavljati i problem za zračni promet ako ih zračne struje odnesu dovoljno visoko ili ako budu pušteni u blizini aerodroma.
Dodatni problem predstavlja njihova mogućnost prelaska velikih udaljenosti, zbog čega mogu izazvati poteškoće i kilometrima od mjesta na kojem su pušteni.
Lampione puštao bivši vojnik
Kako neslužbeno doznaje Morski.hr, lampione je puštao bivši profesionalni vojnik, s kojim je policija već obavila razgovor. Informaciju su potvrdili i iz splitsko-dalmatinske policije.
"Nastavno na objavljenu vijest o događaju na Drveniku Velikom, zabilježenom na javno objavljenoj snimci o puštanju papirnatih lampiona obavještavamo da smo sinoć, odmah po dojavi započeli s obavljanjem provjera i vrlo brzo utvrdili identitet osoba koje su sudjelovale u događaju. Kriminalističko istraživanje nad osobama je u tijeku te ćemo o utvrđenom izvijestit nadležno državno odvjetništvo radi njihovog daljnjeg postupanja", javili su iz PU splitsko-dalmatinske.
Hrvatska vatrogasna zajednica ranije je upozorila da i dalje vladaju uvjeti pogodni za izbijanje požara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas