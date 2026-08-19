"Nastavno na objavljenu vijest o događaju na Drveniku Velikom, zabilježenom na javno objavljenoj snimci o puštanju papirnatih lampiona obavještavamo da smo sinoć, odmah po dojavi započeli s obavljanjem provjera i vrlo brzo utvrdili identitet osoba koje su sudjelovale u događaju. Kriminalističko istraživanje nad osobama je u tijeku te ćemo o utvrđenom izvijestit nadležno državno odvjetništvo radi njihovog daljnjeg postupanja", javili su iz PU splitsko-dalmatinske.