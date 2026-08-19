teške posljedice požara
Istarski gradovi i općine šalju 41.000 eura pomoći Omišu
Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima šalju 41.000 eura pomoći Omišu, čime žele pružiti konkrentu pomoć i izraziti suosjećanje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni to tragedijom, izvijestili su u srijedu iz IDS-a.
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"IDS izražava duboko žaljenje zbog teških posljedica požara, a posebno zbog izgubljenog ljudskog života, stradanja i ozljeda ljudi te velike materijalne štete koju je vatra ostavila za sobom. Ovom zajedničkom pomoći želimo izraziti suosjećanje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku", navodi se u priopenju.
U akciji pomoći sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad te općine Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir-Labinci, Sveta Nedelja, Pićan, Sveti Lovreč Pazenatički, Cerovlje i Grožnjan.
"Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih. Zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima. Ovaj doprinos prije svega je poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami", poručili su iz IDS-a.
Stranka je ujedno ujedno pozvala sve građane koji mgu da se uključe i svojim doprinosom pomognu u sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima.
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