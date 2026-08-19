Istarski gradovi i općine šalju 41.000 eura pomoći Omišu

"Istra dobro zna koliko požari mogu biti razorni i koliko je nakon njih važna podrška drugih. Zato su naši gradovi i općine odlučili zajednički pomoći Omišu i njegovim građanima. Ovaj doprinos prije svega je poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami", poručili su iz IDS-a.