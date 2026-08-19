TVRDI NJIH 250
Žene optužuju bivšeg francuskog dužnosnika za drogiranje na razgovorima za posao: "Morala sam mokriti u javnosti"
Gotovo 250 žena tvrdi da ih je bivši visoki francuski državni službenik Christian Nègre između 2009. i 2018. drogirao tijekom razgovora za posao, nakon čega su doživljavale nekontroliranu potrebu za mokrenjem i ponižavajuće situacije.
Nègre je pod formalnom istragom zbog sumnji na drogiranje, zadiranje u privatnost i seksualni napad te čeka suđenje.
Jedna od žena koje su svoje iskustvo ispričale BBC-ju je Anaïs de Vos. Godine 2011., kada je imala 27 godina, došla je na razgovor za posao s Nègreom za radno mjesto u francuskom Ministarstvu kulture. Tijekom susreta ponudio joj je kavu koju je sam pripremio. De Vos kaže da je imala neobičan okus te da je popila otprilike polovicu.
Ubrzo nakon toga, dok su šetali Parizom, osjetila je snažnu i nekontroliranu potrebu za mokrenjem. Kada mu je rekla da hitno mora na zahod, Nègre joj je, prema njezinim riječima, pokazao spremište ispod mosta i rekao da ondje može obaviti nuždu.
De Vos je ipak inzistirala da nastave prema Louvreu. Ondje nije mogla koristiti zahod jer nije imala novca, a Nègre joj, kako tvrdi, nije ponudio drugo rješenje. Na kraju je pronašla kafić, ali nije uspjela stići do zahoda prije nego što je izgubila kontrolu i pomokrila se.
„Bila sam jako slaba. Više gotovo nisam osjećala noge. Bila sam prestrašena. Nisam znala što se događa“, ispričala je za BBC.
Tablica naziva 'Experiments P'
Godinama kasnije kontaktirala ju je policija i rekla joj da sumnjaju da je jedna od gotovo 200 žena koje je Nègre navodno drogirao tijekom razgovora za posao. De Vos kaže da je tada prvi put dobila potvrdu da ono što je doživjela nije bilo samo u njezinoj glavi.
Prema njezinu iskazu, policija je na Nègreovu računalu pronašla tablicu pod nazivom „Experiments P“. U njoj su navodno bili podaci o ženama, među ostalim vrijeme njihova dolaska na razgovor, trenutak kada im je dan diuretik, vrijeme koje je prošlo do mokrenja te vrsta donjeg rublja koje su nosile.
Policija sumnja da je Nègre koristio diuretike, lijekove koji potiču stvaranje veće količine mokraće. De Vos danas vjeruje da je upravo takav lijek bio u kavi koju joj je poslužio.
'Morala sam mokriti u javnosti, ponudio mi je da me zakloni kaputom. Nije skidao pogled s mene'
Istraga protiv Nègrea pokrenuta je u lipnju 2018., nakon što ga je kolega zatekao kako fotografira ženu ispod stola, navelo je tužiteljstvo. Nègre je najprije suspendiran s dužnosti regionalnog ravnatelja za kulturna pitanja, a Ministarstvo kulture otpustilo ga je 2019. godine.
Prema navodima tužiteljstva, Nègre je istražiteljima 2018. rekao da je ženama tijekom razgovora za posao „nametao ponižavajuće situacije“.
Među ženama čije se ime navodno pojavilo u njegovim bilješkama je i Marie-Hélène Brice, koja je s Nègreom razgovarala za posao u Ministarstvu kulture 2016. godine u Strasbourgu.
Kaže da joj je tijekom razgovora rekao da izgleda nervozno i predložio šetnju uz kanal. Tijekom šetnje, baš kao i De Vos, osjetila je nekontroliranu potrebu za mokrenjem.
Nègre joj je navodno rekao da se u blizini nalazi javni zahod, no kada su stigli na mjesto na kojem ga je navodno trebalo biti, zahoda nije bilo. Brice kaže da je zbog boli na kraju morala mokriti u javnosti, dok joj je Nègre ponudio da je zakloni svojim kaputom.
„Bila sam užasno posramljena. Nije skidao pogled sa mene“, rekla je.
'To je seksualni napad'
Danas tvrdi da, osim psihičkih posljedica, ima i probleme s mokrenjem. Ono što joj se dogodilo smatra seksualnim napadom.
„Napadnuta sam, bila sam omamljena, otrovana, ali za mene je to seksualni napad, jasno“, rekla je.
Nègre, koji je danas u šezdesetima, preko svojeg odvjetnika odbio je komentirati optužbe koje mu je predočio BBC.
Fondation des Femmes, organizacija za prava žena koja pruža podršku za oko 30 žena povezanih sa slučajem, navodi da je Nègre u međuvremenu nastavio raditi u području ljudskih resursa.
BBC je zatražio odgovor francuske policije, pravosuđa i vlade na kritike zbog postupanja u ovom slučaju, no odgovor nije dobio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare