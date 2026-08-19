Žene optužuju bivšeg francuskog dužnosnika za drogiranje na razgovorima za posao: "Morala sam mokriti u javnosti"

Jedna od žena koje su svoje iskustvo ispričale BBC-ju je Anaïs de Vos. Godine 2011., kada je imala 27 godina, došla je na razgovor za posao s Nègreom za radno mjesto u francuskom Ministarstvu kulture. Tijekom susreta ponudio joj je kavu koju je sam pripremio. De Vos kaže da je imala neobičan okus te da je popila otprilike polovicu.