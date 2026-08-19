Dvojica mladića na Pagu napali mladog Srbina: Tukli ga i vrijeđali na nacionalnoj osnovi, uhićeni su

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zadarska policija privela je dvojicu mladića u dobi od 20 i 22 godine zbog sumnje da su u Povljani 18. kolovoza verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, a mlađi osumnjičenik navodno ga je vrijeđao i na temelju nacionalne pripadnosti.

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Policija je izvijestila da su dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 20 i 22 godine, nad kojima su proveli kriminalističko istraživanje, uhitili zbog narušavanja javnog reda i mira.

Istraživanjem je potvrđena sumnja da su obojica osumnjičenih 18. kolovoza oko 2,30 sati u Povljani, pod utjecajem alkohola na naročito drzak i nepristojan način verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, koji je pritom lakše ozlijeđen.

Tijekom događaja 20-godišnjak je, prema policijskim navodima, vrijeđao oštećenog na osnovi nacionalne pripadnosti, čime je počinio i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja obojica su uz optužni prijedlog dovedena na nadležni općinski sud, a nakon saslušanja, 20-godišnjaku je određeno zadržavanje u trajanju od deset dana te je predan u zatvor, izvijestila je policija.