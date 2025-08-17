Izrael raketirao bolnicu u Gazi, ubio najmanje sedam osoba

Izraelske snage bombardirale su dvorište bolnice al-Ahli u gradu Gazi, pri čemu je, prema medicinskom izvoru, ubijeno najmanje sedam osoba.
Izraelska vojska objavila je da će od danas dopustiti ulazak šatora i opreme za skloništa u Gazu, kako bi ubrzala planove za prisilno premještanje stanovnika enklave u koncentracijske zone na jugu, piše Al Jazeera.
Palestinsko ministarstvo zdravstva navodi da je u posljednja 24 sata još 11 osoba umrlo od gladi izazvane izraelskom opsadom, čime je broj takvih smrtnih slučajeva porastao na 251. Među žrtvama je i 108 djece.
Istovremeno, medicinski izvori javljaju da je Izrael od ranog jutra danas ubio najmanje 37 osoba u napadima diljem Gaze.
Među poginulima je bilo najmanje 13 Palestinaca koji su tražili humanitarnu pomoć.
