"ODGAĐAJU OSLOBAĐANJE TALACA"

Netanyahu: Prosvjedi za prekid rata u Gazi jačaju poziciju Hamasa

Hina
17. kol. 2025. 13:56
Prosvjedi Izraelaca koji zahtijevaju prekid rata u Pojasu Gaze i pregovaranje oko oslobađanja talaca jačaju položaj Hamasa, poručio je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Oni koji danas pozivaju na prekid rata bez poraza Hamasa ne samo da jačaju položaj Hamasa i odgađaju oslobađanje naših talaca, već i jamče da će se užasi od 7. listopada ponavljati iznova i iznova te da ćemo se morati boriti u ratu bez kraja", poručio je Netanyahu tijekom tjednog sastanka vlade.

Tisuće ljudi izašlo je u nedjelju na ulice Izraela tražeći sporazum o prekidu vatre kojim se jamči oslobađanje ljudi uzetih za taoce tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. na izraelskom tlu, što je izazvalo rat.

benjamin netanyahu gaza hamas izrael

