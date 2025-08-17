Netanyahu: Prosvjedi za prekid rata u Gazi jačaju poziciju Hamasa

Prosvjedi Izraelaca koji zahtijevaju prekid rata u Pojasu Gaze i pregovaranje oko oslobađanja talaca jačaju položaj Hamasa, poručio je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
"Oni koji danas pozivaju na prekid rata bez poraza Hamasa ne samo da jačaju položaj Hamasa i odgađaju oslobađanje naših talaca, već i jamče da će se užasi od 7. listopada ponavljati iznova i iznova te da ćemo se morati boriti u ratu bez kraja", poručio je Netanyahu tijekom tjednog sastanka vlade.
Tisuće ljudi izašlo je u nedjelju na ulice Izraela tražeći sporazum o prekidu vatre kojim se jamči oslobađanje ljudi uzetih za taoce tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. na izraelskom tlu, što je izazvalo rat.
