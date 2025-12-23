Izraelska industrija oružja samouvjerena nakon genocida: "Ovo je redefiniralo globalni identitet Izraela“

Na skupu je bila snažno zastupljena i sama vojska. General-bojnik (u mirovini) Amir Baram, glavni direktor izraelskog Ministarstva obrane, također je govorio prvoga dana. “Ovo nisu laboratorijski projekti niti powerpoint-koncepti”, rekao je. “To su sustavi dokazani u borbi. To je ono što obrambena tehnologija znači u Izraelu i to je redefiniralo globalni identitet Izraela. Godinama je Izrael bio poznat u svijetu kao kibernetička nacija. Danas smo se razvili u pravu naciju obrambene tehnologije.”