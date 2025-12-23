procurile snimke
Izraelska industrija oružja samouvjerena nakon genocida: "Ovo je redefiniralo globalni identitet Izraela“
Na nedavnoj konferenciji o vojnoj tehnologiji u Tel Avivu, izraelske tvrtke za proizvodnju oružja iznijele su neke od svojih dosad najizravnijih izjava koje povezuju vrijednost njihovih proizvoda s njihovim testiranjem u stvarnim uvjetima na Palestincima u Gazi.
Snimku izlaganja s konferencije pribavio je Drop Site News, a ona uključuje komentare predsjednika i glavnog izvršnog direktora Israel Aerospace Industriesa (IAI), kao i rukovoditelja iz Elbit Systemsa, RAFAEL Advanced Defense Systemsa i drugih. Konferencija se zvala DefenseTech Week i održana je početkom prosinca. Drop Site je audiozapise podijelio s neovisnim medijima u Brazilu, Irskoj, Australiji i drugdje; ti će mediji provesti vlastite istrage.
Izraelska industrija oružja i ranije je bila na meti kritika zbog spremnosti da se hvali kako su njezini proizvodi “laboratorijski testirani” na ljudima koji žive pod okupacijom, što je posebno isticao australski novinar Anthony Lowenstein. Njegova knjiga The Palestine Laboratory prošle je godine adaptirana u podcast Drop Sitea.
Novoobznanjene izjave sugeriraju da, umjesto da je globalna osuda genocida u Gazi dovela do suzdržanosti, izraelsku industriju oružja ona dodatno ohrabruje. “Rat s kojim smo se suočili u posljednje dvije godine omogućio je da većina naših proizvoda postane relevantna za ostatak svijeta”, pohvalio se Boaz Levy, čelnik Israel Aerospace Industriesa, prvoga dana konferencije. “Počevši od Gaze pa dalje prema Iranu i Jemenu, rekao bih da su mnogi, mnogi proizvodi IAI-ja tamo bili korišteni.”
Na skupu je bila snažno zastupljena i sama vojska. General-bojnik (u mirovini) Amir Baram, glavni direktor izraelskog Ministarstva obrane, također je govorio prvoga dana. “Ovo nisu laboratorijski projekti niti powerpoint-koncepti”, rekao je. “To su sustavi dokazani u borbi. To je ono što obrambena tehnologija znači u Izraelu i to je redefiniralo globalni identitet Izraela. Godinama je Izrael bio poznat u svijetu kao kibernetička nacija. Danas smo se razvili u pravu naciju obrambene tehnologije.”
Gili Drob-Heistein, izvršna direktorica Blavatnikova interdisciplinarnog centra za kibernetička istraživanja, rekla je da su dvije godine primjene izraelske vojne tehnologije na Palestincima pomogle transformirati Izrael iz “startup nacije” u globalnog aktera u obrambenoj industriji. “Izrael je poznat kao startup nacija i svi vjerujemo da obrambena tehnologija ima potencijal postati sljedeći veliki gospodarski motor za Izrael i šire”, rekla je.
“Tehnološko vodstvo Izraela, u kombinaciji s domišljatošću, hrabrošću i razmišljanjem izvan okvira, i dalje daje zapanjujuće rezultate, kao što smo nedavno vidjeli na bojištu tijekom rata koji nam je bio nametnut na više različitih frontova istodobno. Mnoge od tih tehnologija imaju i vojnu i civilnu primjenu.”
Podaci o globalnoj prodaji oružja sugeriraju da se hvalisanje na konferenciji temelji na stvarnim uzlaznim trendovima izraelske industrije oružja. Prema Stockholmskom međunarodnom institutu za mirovna istraživanja (SIPRI), tri izraelske kompanije za proizvodnju oružja povećale su svoje zajedničke prihode od oružja za 16 posto, na 16,2 milijarde dolara. “Rastuća reakcija protiv izraelskih postupaka u Gazi čini se da je imala malo utjecaja na interes za izraelsko oružje”, rekla je Zubaida Karim, istraživačica u SIPRI-jevu programu za vojnu potrošnju i proizvodnju oružja.
Elbit Systems, izraelska tvrtka za proizvodnju oružja koja je navodno potpisala višemilijardni ugovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, također je bila snažno zastupljena na konferenciji. Izvršni potpredsjednik Yehoshua Yehuda pohvalio se “tehnologijama provjerenima u borbi” koje omogućuju pogađanje ljudi čak i kada su “mete manje od jednog piksela”.
Ujedinjeni Arapski Emirati financiraju i naoružavaju Snage za brzu potporu u Sudanu, militantnu skupinu koja provodi kampanju masovnih pokolja, a koja prijeti da će nadmašiti genocid u Gazi, ako to već nije učinila.
Izraelsko oružje igra sve veću ulogu u globalnim sukobima, rekao je Levy publici. “Osamdeset posto naše aktivnosti zapravo je namijenjeno izvozu — samo 20 posto ide na izraelsko tržište”, rekao je. “Mislim da sve ono što smo naučili tijekom ovog rata u Izraelu utječe na naše buduće poslovne sposobnosti. A IAI trenutačno ima 27 milijardi dolara novih narudžbi i oko 7 milijardi dolara godišnje prodaje.”
Istodobno, proizvođači oružja priznali su da rastući bojkot predstavlja prijetnju njihovom poslovanju. “Mislim da Izrael doživljava bojkot”, rekao je Shlomo Toaff, izvršni potpredsjednik i voditelj Odjela za zračne i raketne obrambene sustave u tvrtki RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. “Vidjeli smo to na pariškom zrakoplovnom sajmu prošlog lipnja, gdje su nas Francuzi zatvorili.”
“To je nešto što moramo uzeti u obzir kada govorimo o onome što radimo ovdje u industriji”, zaključio je.
