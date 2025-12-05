Potresna ispovijest učiteljice iz Gaze: "Moji učenici se jedva drže..."

Prije nego što smo stigli završiti, zvuk eksplozije potresao je okolinu — zračni napad na šator obitelji raseljene u blizini. Moj učenik Abood uspaničio se, govoreći da je to blizu njegove kuće i da mora provjeriti obitelj. Kao učiteljici, moja je uloga bila smiriti ga i spriječiti da izađe dok ne saznamo je li sigurno. On, kao i ostali, više se nije mogao koncentrirati. Tada je Muhammad predložio da promijenimo pitanje iz „Što želiš biti u budućnosti?” u „Koja ti je želja upravo sada?”