Da su izbori u Izraelu danas, Netanyahu bi doživio ozbiljan poraz

Važan politički pomak odnosi se na otvorenost prema necionističkim arapskim strankama, Hadash-Taal i Raam. Iako su izjave čelnika Eisenkota u korist vlade koju bi podržavale te stranke izazvale rasprave, 61 % birača oporbe kaže da podupire uključivanje islamske stranke Raam u koaliciju kako bi se okončala Netanyahuova era. Uz potporu Raama, sadašnja oporba mogla bi računati na stabilnu većinu od 65 mandata.