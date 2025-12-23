Oglas

Da su izbori u Izraelu danas, Netanyahu bi doživio ozbiljan poraz

N1 Info
23. pro. 2025. 06:28
Benjamin Netanyahu
Izraelske ankete pokazuju da se oporba približava većini, dok je ekstremno desni Netanyahuov Likud u padu

Prema najnovijoj tjednoj anketi koju je proveo Menachem Lazar za dnevni list Maariv, ako bi se izbori održali danas, vladajuća koalicija predvođena Benjaminom Netanyahuom doživjela bi ozbiljan poraz, u korist cionističkih stranaka koje su trenutačno u oporbi.

Pad vladajuće koalicije

Likud, stranka izraelskog premijera, prema projekcijama bi zabilježio znatan pad: s 32 zastupnička mjesta u sadašnjem Knessetu pao bi na 25 (dva manje nego u prošlotjednoj anketi). Situacija je još kritičnija za stranku Religijski cionizam Bezalela Smotricha, koja bi prema anketi pala ispod izbornog praga od 3,25 % i ostala izvan parlamenta.

Prema analitičaru Lazaru, ovaj gubitak potpore može se pripisati nedavnoj „bujici” kontroverznih zakonskih prijedloga koje je predložila vladajuća koalicija, a koji su narušili imidž vlade u očima birača, piše RAI.

Oporbeni uzlet i arapski faktor

S druge strane, oporbene snage pokazuju sve veću vitalnost. Ukupno bi cionističke stranke u oporbi Netanyahuu osvojile 60 od ukupno 120 mjesta u Knessetu. Među glavnim dobitnicima ističe se bivši premijer Naftali Bennett, kojem se pripisuje 22 mandata, zatim Gadi Eisenkot (stranka Yashar!) s 10.

Slijede Demokrati Yaira Golana (10), Yesh Atid Yaira Lapida (9) i Yisrael Beytenu Avigdora Liebermana (9).

Važan politički pomak odnosi se na otvorenost prema necionističkim arapskim strankama, Hadash-Taal i Raam. Iako su izjave čelnika Eisenkota u korist vlade koju bi podržavale te stranke izazvale rasprave, 61 % birača oporbe kaže da podupire uključivanje islamske stranke Raam u koaliciju kako bi se okončala Netanyahuova era. Uz potporu Raama, sadašnja oporba mogla bi računati na stabilnu većinu od 65 mandata.

Neizvjesnosti i nove snage

Ipak, situacija ostaje promjenjiva. Jedan od nepoznatih faktora je HaMiluimnikim („Rezervisti”), nova stranka koju je osnovao Yoaz Hendel. Trenutačno s potporom od 3 %, stranka je tik ispod izbornog praga. Njezin eventualni ulazak u Knesset dodatno bi promijenio odnos snaga, čineći borbu za buduću izraelsku vladu još otvorenijom i složenijom.

