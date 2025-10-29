Oglas

Kršenje primirja

Izraelska vojska izvela "ciljani" napad na sjeveru Pojasa Gaze

Hina
29. lis. 2025. 17:45
Gaza
OMAR AL-QATTAA / AFP

Izraelska vojska objavila je u srijedu da je izvela "ciljani" napad na skladište oružja u području Beit Lahije na sjeveru Pojasa Gaze.

Vojska je ranije u srijedu priopćila da je nastavila provoditi sporazum o primirju u Gazi nakon niza napada diljem enklave koje je objasnila kao odgovor na navodno Hamasovo kršenje primirja.

Stanovnici grada Gaze rekli su da su čuli eksploziju na sjeveru Gaze i uočili stup dima.

Američki predsjednik Donald Trump naglasio je da je unatoč novom nasilju prekid vatre i dalje na snazi, rekavši da ga "ništa neće ugroziti". Dodao je da je Hamas obećao poslušnost.

Teme
Donald Trump Gaza Genocid u Gazi Hamas Izrael Pojas Gaze izrael blokira humanitarnu pomoć

