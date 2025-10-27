REUTERS/Mahmoud Issa/TPX IMAGES OF THE DAY

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da su dvije godine rata u Gazi više nego udvostručile broj ljudi kojima je potrebna mentalnozdravstvena skrb — s oko 485.000 prije sukoba na više od milijun danas.

Prije nego što je izraelski rat protiv Gaze započeo u listopadu 2023., UNICEF je procjenjivao da je oko 500.000 djece u Pojasu Gaze trebalo psihološku i socijalnu podršku.

Danas, upozorava UNICEF, gotovo sva djeca u toj regiji trebaju mentalnozdravstvenu pomoć, što pokazuje razoran i dugotrajan utjecaj sukoba na psihičko stanje stanovništva, posebno najmlađih.

Ključni naglasci UN-ovog izvješća:

Samo 10 posto interno raseljenih osoba nalazi se u kolektivnim centrima, uključujući hitna skloništa UNRWA-e, dok većina boravi u prenapučenim, improviziranim kampovima, od kojih su mnogi spontano postavljeni na otvorenim ili nesigurnim lokacijama, izvještava Site Management Cluster.



22. listopada WHO je omogućio prvu medicinsku evakuaciju iz Gaze od 29. rujna, tijekom koje je 41 pacijent i 145 pratitelja napustilo područje preko prijelaza Kerem Shalom / Karem Abu Salem.



UN i partnerske organizacije nastavljaju širiti humanitarne operacije gdje god je to moguće, u skladu sa 60-dnevnim planom, povećavajući prisutnost u ranije nepristupačnim područjima i intenzivirajući pomoć kako bi odgovorili na goleme potrebe stanovništva.



