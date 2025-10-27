Oglas

dvostruko povećanje

UN: Više od milijun ljudi u Gazi treba psihološku pomoć

author
N1 Info
|
27. lis. 2025. 18:37
A girl holds a Palestinian flag, after U.S. President Donald Trump announced that Israel and Hamas agreed on the first phase of a Gaza ceasefire, in the central Gaza Strip October 9, 2025.
REUTERS/Mahmoud Issa/TPX IMAGES OF THE DAY

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da su dvije godine rata u Gazi više nego udvostručile broj ljudi kojima je potrebna mentalnozdravstvena skrb — s oko 485.000 prije sukoba na više od milijun danas.

Oglas

Prije nego što je izraelski rat protiv Gaze započeo u listopadu 2023., UNICEF je procjenjivao da je oko 500.000 djece u Pojasu Gaze trebalo psihološku i socijalnu podršku.

Danas, upozorava UNICEF, gotovo sva djeca u toj regiji trebaju mentalnozdravstvenu pomoć, što pokazuje razoran i dugotrajan utjecaj sukoba na psihičko stanje stanovništva, posebno najmlađih.

Ključni naglasci UN-ovog izvješća:

  • Dvije godine sukoba više su nego udvostručile potrebu za mentalnozdravstvenom skrbi u Pojasu Gaze, s oko 485.000 na više od milijun ljudi, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
  • Samo 10 posto interno raseljenih osoba nalazi se u kolektivnim centrima, uključujući hitna skloništa UNRWA-e, dok većina boravi u prenapučenim, improviziranim kampovima, od kojih su mnogi spontano postavljeni na otvorenim ili nesigurnim lokacijama, izvještava Site Management Cluster.
  • 22. listopada WHO je omogućio prvu medicinsku evakuaciju iz Gaze od 29. rujna, tijekom koje je 41 pacijent i 145 pratitelja napustilo područje preko prijelaza Kerem Shalom / Karem Abu Salem.
  • UN i partnerske organizacije nastavljaju širiti humanitarne operacije gdje god je to moguće, u skladu sa 60-dnevnim planom, povećavajući prisutnost u ranije nepristupačnim područjima i intenzivirajući pomoć kako bi odgovorili na goleme potrebe stanovništva.
Teme
Gaza Genocid u Gazi Humanitarna kriza Mentalno zdravlje djece UN izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ