Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da su dvije godine rata u Gazi više nego udvostručile broj ljudi kojima je potrebna mentalnozdravstvena skrb — s oko 485.000 prije sukoba na više od milijun danas.
Prije nego što je izraelski rat protiv Gaze započeo u listopadu 2023., UNICEF je procjenjivao da je oko 500.000 djece u Pojasu Gaze trebalo psihološku i socijalnu podršku.
Danas, upozorava UNICEF, gotovo sva djeca u toj regiji trebaju mentalnozdravstvenu pomoć, što pokazuje razoran i dugotrajan utjecaj sukoba na psihičko stanje stanovništva, posebno najmlađih.
Ključni naglasci UN-ovog izvješća:
- Dvije godine sukoba više su nego udvostručile potrebu za mentalnozdravstvenom skrbi u Pojasu Gaze, s oko 485.000 na više od milijun ljudi, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
- Samo 10 posto interno raseljenih osoba nalazi se u kolektivnim centrima, uključujući hitna skloništa UNRWA-e, dok većina boravi u prenapučenim, improviziranim kampovima, od kojih su mnogi spontano postavljeni na otvorenim ili nesigurnim lokacijama, izvještava Site Management Cluster.
- 22. listopada WHO je omogućio prvu medicinsku evakuaciju iz Gaze od 29. rujna, tijekom koje je 41 pacijent i 145 pratitelja napustilo područje preko prijelaza Kerem Shalom / Karem Abu Salem.
- UN i partnerske organizacije nastavljaju širiti humanitarne operacije gdje god je to moguće, u skladu sa 60-dnevnim planom, povećavajući prisutnost u ranije nepristupačnim područjima i intenzivirajući pomoć kako bi odgovorili na goleme potrebe stanovništva.
In #Gaza, the number of people needing mental health care has more than doubled to over 1 million in two years.— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) October 27, 2025
Most displaced families live in overcrowded, makeshift sites, often in unsafe areas.
We continue scaling up our response.
Read: https://t.co/LElT9fNMme pic.twitter.com/l9b4j0GRsO
