Najmanje 104 poginulih

Nakon noćnih bombardiranja Pojasa Gaze, Izrael kaže da će ponovno poštovati prekid vatre

Hina
29. lis. 2025. 12:12
Izraelska vojska objavila je u srijedu da će ponovno poštovati prekid vatre u Pojas Gaze nakon što je tijekom noći izvela niz zračnih napada kao odgovor na napad na svoje vojnike.

Vojska je objavila da je tijekom noći bombardirala desetke ciljeva u Pojasu Gaze, ubivši "više od 30 terorista" koji su imali zapovjedne položaje u oružanim skupinama koje djeluju na palestinskom teritoriju.

Poginule su najmanje 104 osobe, uključujući mnogo djece, rekli su palestinski liječnici, a prenosi Reuters. 

Ti podaci nisu potvrđeni iz neovisnih izvora. Budu li potvrđeni, to bi bio najveći broj žrtava od početka prekida vatre 10. listopada.

Izrael krivi Hamas za zasjedu

Vojska je objavila da će ponovno poštovati prekid vatre po zapovijedi izraelskog političkog vodstva, ali i upozorila da će odlučno odgovoriti na bilo kakvo njegovo kršenje. 

Napadi su izvedeni nakon napada u utorak u kojem je poginuo izraelski vojnik te Hamasova kašnjenja u dogovorenoj predaji posmrtnih ostataka talaca.

Izrael je okrivio Hamas za zasjedu u Rafahu u kojoj je izraelski vojnikpoginuo. Hamas to niječe.

Izrael je u utorak optužio Hamas da je vratio dio posmrtnih ostataka izraelskog taoca koji je već pokopan umjesto tijela drugog traženog taoca.

Američki predsjednik Donald Trump naglasio je da je unatoč novom nasilju prekid vatre i dalje na snazi, rekavši da ga "ništa neće ugroziti". Dodao je da je Hamas obećao poslušnost.

IDF izrael palestina pojas gaze primirje u gazi

