Neki od pričuvnika optuženih za seksualno zlostavljanje pritvorenika već su ponovno raspoređeni u borbene zadaće, izvještava Izraelski vojni radio.
Oglas
Načelnik izraelske vojske Eyal Zamir odobrio je povratak u pričuvnu službu petorici vojnika optuženih za seksualno zlostavljanje palestinskog zatvorenika u ozloglašenom pritvorskom centru Sde Teiman, nakon što su optužbe protiv njih odbačene, prema navodima izraelskih medija, piše Al Jazeera.
Vojnici, svi iz postrojbe Force 100 zadužene za čuvanje vojnih zatvora, vraćeni su u službu unatoč tekućoj internoj vojnoj istrazi o njihovom ponašanju.
Glavni vojni tužitelj Itay Offir rekao je da su optužnice odbačene djelomično zbog „složenosti dokazne strukture“ i „poteškoća“ koje su nastale nakon što je pritvorenik pušten u Pojas Gaze.
Organizacije za ljudska prava osudile su tu odluku kao pravnu nepravdu, a Amnesty International ju je nazvao „još jednim nesavjesnim poglavljem u dugoj povijesti izraelskog pravosudnog sustava koji omogućuje nekažnjivost počiniteljima teških zločina nad Palestincima“.
„Od početka izraelskog genocida nad Palestincima u okupiranom Pojasu Gaze, i unatoč snažnim dokazima o raširenom mučenju i zlostavljanju, uključujući seksualno nasilje nad Palestincima u izraelskim pritvorskim centrima, dosad je samo jedan izraelski vojnik osuđen zbog mučenja palestinskog pritvorenika“, navodi se u priopćenju te organizacije.
Palestinci oslobođeni iz izraelskog pritvora izvještavaju o raširenom zlostavljanju tijekom zatočeništva.
Izvješće Odbora za zaštitu novinara iz veljače također navodi desetke bivših pritvorenih palestinskih novinara koji opisuju „rutinska premlaćivanja, izgladnjivanje i seksualno zlostavljanje“ u izraelskom pritvoru.
Israeli military chief has authorised 5 soldiers accused of sexually assaulting a Palestinian inmate in the Sde Teiman detention camp to return to reserve service after charges against them were dropped, Israeli media reports https://t.co/rL15MB29Qt pic.twitter.com/3NJiDHcQgi— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 16, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas