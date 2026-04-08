Al Jazeera: Izrael je ubio našeg novinara u Gazi

Dok Al Jazeera oplakuje svog dopisnika Mohammeda Wishaha, koji se mreži pridružio 2018. godine, potvrđuje da njegovo ubojstvo nije bilo slučajan čin, već namjeran i ciljani zločin s ciljem zastrašivanja novinara i sprječavanja u obavljanju njihovih profesionalnih dužnosti. Mreža u potpunosti smatra izraelske okupacijske snage odgovornima za ovaj zločin, koji je dio kontinuiranog i sustavnog obrasca poticanja i ciljanja njezinih novinara, s ciljem njihovog ušutkivanja i ometanja izvještavanja o tekućim događajima.