Al Jazeera: Izrael je ubio našeg novinara u Gazi

Al Jazeerin dopisnik iz Gaze, Mohammed Wishah, ubijen je u izraelskom napadu dronom, javlja taj medij.
Izrael je bio odgovoran za dvije trećine svih novinarskih smrti u svjetskim ratnim zonama u 2025. i 2024.
Izraelski napad pogodio je vozilo u kojem se nalazio dopisnik Al Jazeere Mubasher Mohammed Wishah, piše Ibrahim al-Khalili iz Gaze.
Bio je meta napada i brutalno je ubijen dok je vozio glavnom cestom u gradu Gazi. Ubojstvom Wishaha broj palestinskih novinara koje je Izrael ubio od početka rata u listopadu 2023. porastao je na 262, dodaje kolega ubijenog Wishaha.
Situacija u gradu Gazi postaje sve teža u svjetlu kontinuiranih kršenja „primirja” od strane izraelske vojske.
Prošlo je gotovo šest mjeseci otkako je na snagu stupilo „primirje” uz posredovanje SAD-a, a izraelska kršenja se nastavljaju – uključujući ciljanje novinara poput Wishaha, koji je izvještavao o genocidnom ratu od prvog dana.
Ured za medije vlade u Gazi navodi da je izraelska vojska počinila oko 2.000 kršenja od stupanja primirja na snagu, navodi Al-Khalili.
Al Jazeera objavila je priopćenje o ubojstvu svog novinara Mohammeda Wishaha u izraelskom napadu dronom ranije danas.
Evo ga u cijelosti:
„Medijska mreža Al Jazeera najoštrije osuđuje gnusni zločin ciljanja i ubojstva dopisnika Al Jazeera Mubashera Mohammeda Wishaha, nakon napada na vozilo u kojem se nalazio zapadno od Pojasa Gaze. Ovo predstavlja novo i očito kršenje svih međunarodnih zakona i normi te odražava kontinuiranu sustavnu politiku ciljanja novinara i ušutkivanja glasa istine.
Ciljanje Mohammeda Wishaha još je jedna epizoda u nizu namjernih zločina počinjenih nad novinarima. Ovo ubojstvo dio je opasne eskalacije koja izravno cilja medijske djelatnike, u jasnom pokušaju ometanja izvještavanja o stvarnosti na terenu u Pojasu Gaze i prikrivanja zločina počinjenih nad civilima. Mohammed Wishah pridružuje se redovima novinara Al Jazeere ubijenih od strane izraelskih okupacijskih snaga u Gazi: Samer Abu Daqqa, Hamza Al Dahdouh, Ismail Al Ghoul, Ahmed Al Louh, Hossam Shabat, Ibrahim Thaher, Mohammed Qreiqea, Mohammed Nofal, Anas Al Sharif i Mohammed Salama.
Dok Al Jazeera oplakuje svog dopisnika Mohammeda Wishaha, koji se mreži pridružio 2018. godine, potvrđuje da njegovo ubojstvo nije bilo slučajan čin, već namjeran i ciljani zločin s ciljem zastrašivanja novinara i sprječavanja u obavljanju njihovih profesionalnih dužnosti. Mreža u potpunosti smatra izraelske okupacijske snage odgovornima za ovaj zločin, koji je dio kontinuiranog i sustavnog obrasca poticanja i ciljanja njezinih novinara, s ciljem njihovog ušutkivanja i ometanja izvještavanja o tekućim događajima.
Uz izraze najdublje sućuti njegovoj obitelji i kolegama, Al Jazeera ističe da je takvi zločini neće odvratiti od nastavka svoje novinarske misije. Mreža poziva međunarodnu zajednicu, kao i sve organizacije za ljudska prava i medije, da zauzmu čvrst i hitan stav kako bi se zaustavila ova teška kršenja, odgovorni priveli pravdi i okončala politika nekažnjivosti koja omogućuje ovakve zločine nad novinarima.
Mreža također potvrđuje svoju predanost poduzimanju svih potrebnih pravnih koraka kako bi se kazneno gonili odgovorni za ubojstvo njezinih dopisnika i osoblja u Gazi te kako bi se osigurala pravda za njih i sve poginule novinare.”
