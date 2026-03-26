Izraelski vojnici mučili 18-mjesečnu palestinsku bebu

Izvješća o mučenju palestinskog malog djeteta u Gazi izazvala su snažan bijes i osudu među pro-palestinskim krugovima, organizacijama za ljudska prava i dijelovima međunarodne zajednice.
Karim Abu Nassar zlostavljan je od strane izraelskih vojnika u Gazi tijekom ispitivanja njegova oca, piše TRT World.
Izraelski vojnici mučili su 18-mjesečnog Palestinca Abu Nassara pred njegovim ocem Osamom Abu Nassarom, uključujući paljenje noge opušcima od cigareta.
Karim je oslobođen nakon 10 sati posredstvom Crvenog križa, a njegove ozljede zabilježene su u medicinskom izvješću. Za sada Izrael nije najavio nikakvu istragu, uhićenja niti kažnjavanje vojnika uključenih u ovaj slučaj — izraelska vojska ostala je bez komentara.
Aktivisti i organizacije reagirali su šokom, opisujući incident kao jedan od najuznemirujućih primjera zlostavljanja Palestinaca u posljednjim mjesecima. Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) nazvalo ga je „moralnim zločinom“ i pozvalo na hitnu međunarodnu odgovornost, uključujući pritisak na američku vladu da reagira.
„Korištenje čavla i opeklina od cigareta za mučenje jednogodišnjeg djeteta kako bi se iznudilo priznanje od njegova oca predstavlja odvratno moralno zgražanje koje zahtijeva hitnu akciju Kongresa. Nijedno dijete, nigdje u svijetu, ne bi smjelo biti izloženo takvoj okrutnosti, osobito uz novac američkih poreznih obveznika. Ovi postupci predstavljaju teška kršenja međunarodnog prava i osnovnih načela humanosti“, stoji u priopćenju CAIR-a.
I'm sorry but how on earth is this not front page news everywhere? A child. Cigarettes extinguished on his body. A metal rod inserted into his feet. In front of his father. This is documented, filmed, and handed over through the Red Cross. Where is the ICC? Where is the outrage… https://t.co/8OH2xReY0j— Dan Qayyum (@DanQayyum) March 25, 2026
„Naša zemlja mora prekinuti suučesništvo u tim zločinima. Kongres ima odgovornost osigurati da novac američkih poreznih obveznika ne podržava mučenje ili ubijanje još djece. Svaki zastupnik sa savješću mora glasati za prekid vojne pomoći izvan kontrole izraelskom režimu.“
Na društvenim mrežama i među aktivistima reakcije su obilježene šokom, tugom i bijesom, pri čemu mnogi zlostavljanje djeteta opisuju kao „točku pucanja“ koja pokazuje ljudsku cijenu sukoba.
Američka kongresnica Ilhan Omar također je skrenula pozornost na izraelske napade u Libanonu i drugdje, pozivajući na prekid američke podrške.
„Izrael je ubio više od 1.000 ljudi, uključujući 118 djece. Više od milijun raseljenih. Kongres mora prestati financirati ovu kampanju terora“, napisala je na platformi X.
Mohamad Safa, diplomat povezan s UN-om i pro-palestinski zagovornik, također je ukazao na ovaj slučaj na platformi X.
Israel kidnapped and tortured a one-year-old child in front of his father for 10 hours, burning cigarettes and inserting nails into his legs, in an attempt to extract a false confession under duress.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 22, 2026
UN-ova stručnjakinja Francesca Albanese upozorila je da je Izraelu praktički dana „dozvola za mučenje Palestinaca“, opisujući zlostavljanje kao sustavno i zaštićeno nekažnjivošću.
Izrael je počinio stotine kršenja primirja od listopada 2025., pri čemu je ubijeno najmanje 680 Palestinaca, a 1.813 ih je ranjeno.
Od listopada 2023. Izrael je ubio više od 72.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, te ranio više od 171.000 drugih. Većinu Pojasa Gaze pretvorio je u ruševine i raselio cjelokupno stanovništvo.
