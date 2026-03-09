VLADE REGULIRAJU CIJENE
Poskupljuje gorivo u Hrvatskoj. Evo kakve su cijene benzina i dizela u susjednim zemljama
Rat na Bliskom istoku traje već deset dana, a jedna od prvih mjera koju je, nakon napada Izraela i SAD-a, poduzeo Iran bilo je zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Time su stotine tankera s naftom ostale blokirane u Perzijskom zaljevu, a zaljevske su zemlje smanjile proizvodnju nafte.
Kriza se odande prelila na svjetske naftne burze koje su početkom prošloga i ovoga tjedna reagirale dramatičnim rastom cijena. Ovoga ponedjeljka barel nafte na londonskom tržištu dosegao je cijenu od 116,35 dolara.
Sve to se neminovno odražava i na cijene goriva na crpkama u svim europskim zemljama.
Goriva poskupljuju, ali ograničeno
U ponedjeljak je Vlada RH odlučila ponovno regulirati maloprodajne cijene naftnih derivata, od čega je bila odustala prošle godine. Tako će od utorka, 10. ožujka, pa u sljedeća dva tjedna osnovni benzin biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri.
Uoči sjednice neslužbeno se govorilo da bi, bez vladinih mjera, litra dizela trebala biti skuplja čak 24 centa, a benzina devet centi. Ovako će od utorka litra eurodizela sa 1,48 eura poskupjeti na 1,55 eura, a eurosupera 95 sa 1,46 na 1,50 eura.
Tako će od utorka biti u Hravtskoj. A kako je u susjednim zemljama?
Srbija
Srbijanska Vlada u ponedjeljak je reagirala na globalne poremećaje u opskrbi naftom zbog rata na Bliskom istoku, zabranivši do 19. ožujka izvoz nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.
Odlukom tamošnje vlade, cijene goriva u Srbiji do 13. ožujka bit će ograničene na 1,53 eura (181 dinar) za litru benzina te 1,69 eura (203 dinara) za litru dizela .
Bosna i Hercegovina
U susjednoj Bosni i Hercegovini cijene dizela u ponedjeljak su bile više i za 40-ak konvertibilnih maraka (KM) odnosno dvdesetak eurocenti pa se, ovisno o distributeru, kreću u rapsonu od 1,24 eura (2,42 KM) i 1,51 euro (2,95 KM). Cijena litre supera 95 u rasponu je od 1,18 eura (2,31 KM) do 1,33 eura (2,61 KM). U prosjeku, cijena litre dizela u BiH u ponedjeljak je 1.38 eura, a supera 95 1.23 eura.
Crna Gora
Ministar energetike i rudarstva Crne Gore Admir Šahmanović izvijestio je da će od utorka i ondje poskupjeti gorivo. Litra dizela bit će skuplja 14 centi - s 1,34 na 1,48 eura, a benzina za šest centi - s 1,40 na 1,46 eura.
Slovenija
I u Sloveniji je Vlada odlučila intervenirati u maloprodajne cijene goriva kako bi ublažila veliki rast tržišnih cijena. Ministar zaštite okoliša, klime i energetike Bojan Kumer nagovijestio je moguće smanjenje trošarina usput tvrdeći da opskrba neće biti dovedena u pitanje.
Trenutačne cijene goriva u Sloveniji su 1,436 eura za litru eurosupera 95 i 1,465 eura za litru eurodizela.
Mađarska
Kako piše mađarski portal Holtankoljak.hu za praćenje cijena goriva, od utorka će i Mađari točiti skuplja goriva - benzinsko skuplje za desetak forinti, a dizelsko za dvadesetak forinti, što je između dva do pet centi više po litri.
Tako će litra 95-oktanskog benzina koštati 585 forinti ili 1,47 eura, a litra dizelskog goriva 629 forinti ili 1,58 eura.
Cijene benzina i dizela u susjedstvu
Ovo su trenutne cijene benzina i dizela, odnosno one koje će vrijediti od utorka u Hrvatskoj i susjednim zemljama:
BENZIN
BiH 1,23 EUR
Slovenija 1,43 EUR
Crna Gora 1,46 EUR
Mađarska 1,47 EUR
Hrvatska 1,50 EUR
Srbija 1,57 EUR
DIZEL
BiH 1,38 EUR
Slovenija 1,46 EUR
Crna Gora 1,48 EUR
Hrvatska 1,55 EUR
Mađarska 1,58 EUR
Srbija 1,73 EUR
