Poskupljuje gorivo u Hrvatskoj. Evo kakve su cijene benzina i dizela u susjednim zemljama

U susjednoj Bosni i Hercegovini cijene dizela u ponedjeljak su bile više i za 40-ak konvertibilnih maraka (KM) odnosno dvdesetak eurocenti pa se, ovisno o distributeru, kreću u rapsonu od 1,24 eura (2,42 KM) i 1,51 euro (2,95 KM). Cijena litre supera 95 u rasponu je od 1,18 eura (2,31 KM) do 1,33 eura (2,61 KM). U prosjeku, cijena litre dizela u BiH u ponedjeljak je 1.38 eura, a supera 95 1.23 eura.