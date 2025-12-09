Jačanje američkog bloka: Još jedna svjetska sila odbija koristiti zamrznutu rusku imovinu

Japan je odbio prijedlog Europske unije da se pridruži planu korištenja zamrznute ruske imovine za financijsku potporu Ukrajini. Kako navodi Politico, pozivajući se na diplomatske izvore, do odbijanja je došlo tijekom sastanka ministara financija zemalja G7 održanog u ponedjeljak.
Oglas
Japan odbio zahtjev Bruxellesa
Bruxelles je od Tokija zatražio podršku inicijativi kojom bi se Ukrajini stavila na raspolaganje ruska državna sredstva zamrznuta u belgijskoj banci Euroclear. Ovakav razvoj događaja, međutim, ozbiljno je narušio nade EU-a da će za svoj plan osigurati širu međunarodnu potporu.
Dva diplomatska izvora potvrdila su za Politico da je Japan jasno dao do znanja kako ne može koristiti približno 30 milijardi američkih dolara zamrznute ruske imovine pod svojom jurisdikcijom kako bi Ukrajini osigurao kredit. Japanska ministrica financija Satsuki Katayama dodatno je naglasila da postoje ozbiljni pravni razlozi zbog kojih Tokio ne može pristati na takav potez, prenosi Ukrajinska pravda.
EK u prosincu predstavila dva prijedloga
Ipak, nekoliko dužnosnika smatra da je japanski stav uvelike povezan s protivljenjem Sjedinjenih Američkih Država korištenju ruske imovine u korist Ukrajine. To sugerira da Tokio ne želi svojim postupcima ignorirati stajalište ključnog saveznika.
Podsjetimo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen 3. prosinca predstavila je dva prijedloga o financiranju Ukrajine u razdoblju 2026.–2027., od kojih se jedan oslanja na prihode od zamrznute ruske imovine u EU-u kao temelj za kredit namijenjen ratnim reparacijama. Još prije objave tog prijedloga belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot ocijenio je prijedlog neprihvatljivim, dok se više država članica protivi davanju neograničenih jamstava Belgiji za puštanje sredstava.
S druge strane, prema medijskim izvješćima, britanska vlada izrazila je spremnost da u tu svrhu stavi na raspolaganje oko 8 milijardi funti, odnosno više od 10,6 milijardi američkih dolara, od zamrznute ruske imovine kojom raspolaže.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas