Jačanje američkog bloka: Još jedna svjetska sila odbija koristiti zamrznutu rusku imovinu

Podsjetimo, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen 3. prosinca predstavila je dva prijedloga o financiranju Ukrajine u razdoblju 2026.–2027., od kojih se jedan oslanja na prihode od zamrznute ruske imovine u EU-u kao temelj za kredit namijenjen ratnim reparacijama. Još prije objave tog prijedloga belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot ocijenio je prijedlog neprihvatljivim, dok se više država članica protivi davanju neograničenih jamstava Belgiji za puštanje sredstava.