Plenković objavio doktrinu: Europa se suočava s brutalnom realnosti
Od Emmanuela Macrona do Marija Draghija, preko Henryja Kissingera, Lule ili Pedra Sáncheza, vodeći svjetski čelnici izlažu svoje doktrine na stranicama Grand Continent-a. U ponedjeljak je objavljena i ona premijera Plenkovića, a glavna poruka koju naglašava je da trenutak koji je pred Europom ne bi trebao izazivati strah, već "probuditi našu odlučnost."
O kreditnom rejtingu, Schengenu
"Tijekom mog mandata ušli smo u europodručje i Schengen. Bili smo prva država u povijesti koja je to učinila iste godine, istog mjeseca i istog dana. Nitko nikada prije nije pristupio dvjema tako dubokim integracijama na potpuno isti datum", naglasio je Plenković u autorskom tekstu objavljenom u Le Grand Continent.
Pohvalio se i kreditnim rejtingom:
"Danas smo pred samim ulaskom u OECD i imamo kreditni rejting kategorije A, nakon što smo u samo sedam godina skočili za pet razina — što je najbrže poboljšanje rejtinga među svim državama članicama EU-a nakon krize Covida i energetske krize".
"Među tri najdinamičnije ekonomije europodručja"
"Sada smo samouvjerena europska demokracija i u posljednje četiri godine među tri najdinamičnije ekonomije europodručja.Naš Jadranski naftovod ključna je alternativa za susjedne zemlje bez izlaza na more.
Omogućuje nam da u potpunosti zadovoljimo potrebe za transportom nafte prema Srbiji te da u cijelosti opskrbljujemo rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, bez ikakvog rizika ili tehničkih ograničenja. Zbog toga su derogacije od sankcija koje su te zemlje tražile na razini Unije ili Sjedinjenih Država nepotrebne: ne postoji nikakva tehnička ni infrastrukturna prepreka za transport nafte koja nije ruskog podrijetla prema tim dvjema državama"; piše za Le Grand Continent.
Klimatske promjene: Sredozemlje se zagrijava 20 posto brže od svjetskog prosjeka
Europa se suočava s brutalnom stvarnošću: klimatske promjene više nisu daleka prijetnja nego poremećaj koji već preoblikuje naše ekonomije, našu sigurnost i način života. Od rekordnih toplinskih valova do teških suša i poplava, fizički učinci ubrzavaju se – posebno u južnoj Europi, gdje se Sredozemlje zagrijava 20 % brže od svjetskog prosjeka.
Kako naglašava: "To stvara dvostruki izazov. Europa mora odlučno smanjiti emisije, ali pritom ostati gospodarski konkurentna. Tranzicija mora biti socijalno pravedna i politički održiva. Pitanje nije treba li tranzicija, već možemo li je provesti na način koji jača našu konkurentnost, štiti najranjivije i pruža sigurnost investitorima. Mora biti pravedna, izvediva, uz predvidljivu regulativu i odgovarajuću podršku kućanstvima i tvrtkama.
Velika prepreka je ovisnost o kritičnim materijalima i esencijalnim mineralima. Zelena i digitalna Europa ne može se oslanjati na krhke opskrbne lance. Moramo diverzificirati izvore, graditi pouzdana partnerstva i ojačati otpornost cijelog vrijednosnog lanca", piše.
Od ukrajinskog otpora do obrane kontinenta
Kako ističe dalje u tekstu: "Bilo bi naivno vjerovati da će invazija na Ukrajinu 2022. biti posljednji pokušaj nasilnog mijenjanja granica."
"Već gotovo četiri godine Ukrajinci se odupiru znatno snažnijem agresoru s nevjerojatnom hrabrošću i odlučnošću. Unatoč ruskim naporima, njihovi su pomaci minimalni, iako je to trebala biti „blitzkrieg“. Linija bojišta gotovo se nije pomaknula dvije godine, a ljudske žrtve su goleme.
Unatoč svojoj veličini, Hrvatska doprinosi europskoj otpornosti i strateškoj autonomiji. Postajemo globalni lider u FPV dronovima bez kritičnih kineskih komponenti, surađujemo s Nizozemskom i Latvijom na europskoj koaliciji za dronove, a zahvaljujući inovativnim hrvatskim tvrtkama držimo 80 % svjetskog tržišta strojeva za razminiranje — sposobnosti razvijene zbog vlastitog iskustva razminiranja tijekom tri desetljeća. Taj će proces biti u potpunosti završen za tri mjeseca", najavljuje Plenković u tekstu za Le Grand Continent.
Europa se ponovno naoružava
Kako naglašava: "Europa mora poštovati svoje obveze u pogledu obrambene potrošnje. Hrvatska je utrostručila svoj obrambeni proračun u proteklom desetljeću i ostaje predana postizanju 2,5 % BDP-a do 2027. i 3 % do 2030. Poštovat ćemo i cilj od 5 % do 2035., dogovoren na NATO summitu u Haagu."
Ističe: "Tijekom mog mandata odustali smo od dijela istočne vojne tehnologije i prešli na zapadnu: nabavili smo francuske Rafale, američke helikoptere Black Hawk i Kiowa Warrior, borbena vozila Bradley, transportere Patria, dronove Bayraktar i drugu opremu. Trenutno, kroz SAFE inicijativu, nabavljamo tenkove Leopard, raketne sustave HIMARS i haubice CAESAR.
Sljedeće veliko ulaganje bit će modernizacija mornarice. Jadransko more u cijelosti je unutar NATO-a i ne bi trebalo biti izloženo prijetnjama", otkrio je.
Borbena avijacija najmodernija u regiji
Hrvatska je privremeno dobila 1,7 milijardi eura SAFE zajmova, što će nam pomoći ostvariti planirana ulaganja u iduće dvije godine. Naša borbena avijacija sada je najmodernija u regiji — između Njemačke i Grčke.
"Od idućeg siječnja uvodimo obveznu dvomjesečnu vojnu obuku za sve mladiće starije od 19 godina. Kada je 2008. odlučena hrvatska pristupnica NATO-u, George Bush je tijekom posjeta Zagrebu rekao da nam od tog trenutka nitko više ne može oduzeti slobodu.
Taj je politički trenutak bio važan: zbog prigovora savjesti, obvezni vojni rok tada je ukinut, pa danas većina mladih u Hrvatskoj kao „jedino oružje“ poznaje svoj pametni telefon", zaključuje u tekstu kojeg možete pročitati OVDJE.
