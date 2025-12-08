Stručnjak za sigurnost: Putin je kao Milošević. Da je znao koliko će ovo trajati, ne bi napao Ukrajinu

"On ima retoriku kao Slobodan Milošević. Da je Hrvatska 1991. imala oružje kao 1995., rata ne bi bilo. Tako ni Putin ne bi napao Ukrajinu da je znao koliki će ona otpor pružiti i koliko će ovo trajati. Jer, on je mislio da će sve biti gotovo za tjedan dana. Zato, oni koji zagovaraju izlazak iz EU-a nisu pri sebi. Mi smo jedina članica EU-a koja je imala veliki rat na svom teritoriju i znamo kako se za njega pripremiti."