TONČI TADIĆ
Stručnjak za sigurnost: Putin je kao Milošević. Da je znao koliko će ovo trajati, ne bi napao Ukrajinu
Bivši saborski zastupnik, stručnjak za sigurnost i fizičar Tonči Tadić u Pregledu dana s Ivanom Hrstićem komentirao je europsku sigurnost, ali i kako se Hrvatska postavlja.
Premijer Andrej Plenković u posjetu je Francuskoj na tu temu, a nešto ranije je iznio doktrinu s tezom da je Europa na prekretnici i pritom oštro kritizirao ulogu Rusije.
"Ono što je vrlo znakovito u doktrini koju je iznio Plenković jest žestoka i detaljna kritika Rusije. Nitko nije na takav način osudio Rusiju i njen utjecaj, posebno netko iz hrvatske oporbe."
Iz SDP-a tvrde da imaju takvu retoriku godinama.
"Odlično, pozivam ih da u prvoj prilici kad se na proruski način oglasi predsjednik Zoran Milanović, oštro to i osude. Činjenica je da Plenkovićeva doktrina izlazi u javnost kad se promišljaju odnosi SAD-a i EU-a. Ti su odnosi na najnižoj točci u posljednjih 80 godina. Donald Trump je to učinio i ne doživljava EU kao partnera nego suparnika, zato je želi razbiti, da bi se moglo, u takvoj atomatiziranoj Europi, moglo lakše pojedinačno pregovarati", kazao je Tadić.
"Ne misli stati na Ukrajini"
Napomenuo je da i Vladimir Putin sad još odlučnije priča o uništenju Europe.
"On nikad ne komunicira svojim građanima što bi nuklearni rat značio za Rusiju. Bio bi to egzodus biblijskih razmjera. No, krivo je gledati Rusiju kao državu, ovaj režim treba gledati kao mafijaški kartel, koji se koristi strahom kao oružjem. Ako širenje straha propadne, gubi se utjecaj. Ono što je za Rusiju tragično jest da u ovih 25 i više godina koliko Putin vlada, nismo čuli ništa o "soft power", umjetničkim, kulturnim, sportskim, glazbenim... dostignućima. Slušamo samo o raketama i razornom oružju."
Tadić se slaže s Plenkovićem, a to je da Putin ne misli stati na Ukrajini.
"On ima retoriku kao Slobodan Milošević. Da je Hrvatska 1991. imala oružje kao 1995., rata ne bi bilo. Tako ni Putin ne bi napao Ukrajinu da je znao koliki će ona otpor pružiti i koliko će ovo trajati. Jer, on je mislio da će sve biti gotovo za tjedan dana. Zato, oni koji zagovaraju izlazak iz EU-a nisu pri sebi. Mi smo jedina članica EU-a koja je imala veliki rat na svom teritoriju i znamo kako se za njega pripremiti."
Na kraju je Tonči Tadić naglasio da opasnosti za "curenje" radijacije iz Černobila nema, bez obzira na napad ruskih dronova.
"Treba naglasiti da dron tamo nije došao slučajno nego je bio navođen jer drugačije nije mogao doći tamo, radi se o Shahedu. Dakle, Rusi se koriste nuklearnim terorizmom."
